Заря - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

Луганская "Заря" продолжает существовать от успехов до неудач. Только за последнюю неделю коллектив Скрипника выдал два полностью противоположных результата. Сначала они проиграли 1:6 "Шахтеру", а после смогли наладить положение в еврокубках, обыграв "ЦСКА" Софию. Следующая цель "Зари" - вернуть победный настрой в УПЛ.

У "Колоса" дела идут плохо. Можно сказать ужасно. Несмотря на неплохие летние трансферы, команда скатилась в нижнюю часть таблицы, из которой пока никак не может выбраться. И если Сергей Кузнецов в скором времени не улучшит результаты, то вряд ли надолго задержится в ковалевском коллективе.

Смотрите матч 12-го тура УПЛ в воскресенье, 24-го октября, на канале "Униан". Начало игры в 19:30.

Помимо этого, легальная интернет трансляция матча "Заря" - "Колос" будет доступна на Youtube-канале "Football Hub".