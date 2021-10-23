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Заря - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Колос", украинская Премьер-лига, 24 октября 2021
Фото: ФК Заря
Луганская "Заря" продолжает существовать от успехов до неудач. Только за последнюю неделю коллектив Скрипника выдал два полностью противоположных результата. Сначала они проиграли 1:6 "Шахтеру", а после смогли наладить положение в еврокубках, обыграв "ЦСКА" Софию. Следующая цель "Зари" - вернуть победный настрой в УПЛ.
У "Колоса" дела идут плохо. Можно сказать ужасно. Несмотря на неплохие летние трансферы, команда скатилась в нижнюю часть таблицы, из которой пока никак не может выбраться. И если Сергей Кузнецов в скором времени не улучшит результаты, то вряд ли надолго задержится в ковалевском коллективе.
Смотрите матч 12-го тура УПЛ в воскресенье, 24-го октября, на канале "Униан". Начало игры в 19:30.
Помимо этого, легальная интернет трансляция матча "Заря" - "Колос" будет доступна на Youtube-канале "Football Hub".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Колос"
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