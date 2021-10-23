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Ворскла - Шахтёр. АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
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Следим за игрой вместе!

Ворскла - Шахтёр. АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Сегодня мы будем следить за центральным матчем 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся третья и вторая команды чемпионата. "Ворскла" в случае победы сможет потеснить "горняков" со второй позиции. К тому же, "Шахтёр" не может рассчитывать на нескольких украинских защитников, что усложняет возможности для вариации Роберто де Дзерби. Всё ли так очевидно в этой паре?

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 23 октября – в 17:55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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