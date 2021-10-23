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Костевич может дебютировать за Рух уже во второй половине ноября
А вы еще не забыли его?
fcrukh.com
Арендованный львовским "Рухом" у киевского "Динамо" левый защитник Владимир Костевич совсем скоро может выйти из лазарета. Meta-ratings сообщает, что на поле украинец сможет вернуться быстрее во второй половине ноября - после паузы на международные матчи сборных.
Сейчас он продолжает восстанавливаться от травмы голени и занимается беговыми упражнениями по индивидуальной программе.
Напомним, что Костевич присоединился к "Руху" в начале прошлого сентября, однако до сих пор не сыграл за львовскую команду. Его арендное соглашение действительно до конца текущего года.
Отметим, что Владимир находится на контракте с "Динамо" с 6 октября прошлого года, однако до сих пор с того времени еще не сыграл ни минуты. На одной из тренировок в составе киевлян защитник получил тяжелую травму.
Добавим, что сегодня, 23 октября, Костевич празднует свой 29-й День рождения.
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