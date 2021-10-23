  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Костевич может дебютировать за Рух уже во второй половине ноября
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костевич может дебютировать за Рух уже во второй половине ноября

Премьер-лига
(2 голосов)

А вы еще не забыли его?

Костевич может дебютировать за Рух уже во второй половине ноября

fcrukh.com

Новина українською

Арендованный львовским "Рухом" у киевского "Динамо" левый защитник Владимир Костевич совсем скоро может выйти из лазарета. Meta-ratings сообщает, что на поле украинец сможет вернуться быстрее во второй половине ноября - после паузы на международные матчи сборных.

Сейчас он продолжает восстанавливаться от травмы голени и занимается беговыми упражнениями по индивидуальной программе.

Напомним, что Костевич присоединился к "Руху" в начале прошлого сентября, однако до сих пор не сыграл за львовскую команду. Его арендное соглашение действительно до конца текущего года.

Отметим, что Владимир находится на контракте с "Динамо" с 6 октября прошлого года, однако до сих пор с того времени еще не сыграл ни минуты. На одной из тренировок в составе киевлян защитник получил тяжелую травму.

Добавим, что сегодня, 23 октября, Костевич празднует свой 29-й День рождения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...