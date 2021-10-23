Костевич может дебютировать за Рух уже во второй половине ноября

Арендованный львовским "Рухом" у киевского "Динамо" левый защитник Владимир Костевич совсем скоро может выйти из лазарета. Meta-ratings сообщает, что на поле украинец сможет вернуться быстрее во второй половине ноября - после паузы на международные матчи сборных.

Сейчас он продолжает восстанавливаться от травмы голени и занимается беговыми упражнениями по индивидуальной программе.

Напомним, что Костевич присоединился к "Руху" в начале прошлого сентября, однако до сих пор не сыграл за львовскую команду. Его арендное соглашение действительно до конца текущего года.

Отметим, что Владимир находится на контракте с "Динамо" с 6 октября прошлого года, однако до сих пор с того времени еще не сыграл ни минуты. На одной из тренировок в составе киевлян защитник получил тяжелую травму.

Добавим, что сегодня, 23 октября, Костевич празднует свой 29-й День рождения.