Исмаили: Такое ужасное поражение 0:5 дается непросто, но мы должны среагировать мгновенно

Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили дал комментарий перед матчем против "Ворсклы".

"Немного отрабатывали матч с "Ворсклой" на предыгровой тренировке, чтобы понимать, какие позиции занимать. Матч будет непростым, вне всяких сомнений. Это сильный соперник, который демонстрирует качественный футбол.

Удивительно хорошая погода. Солнышко, тепло – классно для нас, чтобы тренироваться. Если бы всегда была такая погода – мы были бы счастливы. Но знаем, что зима близко, поэтому будет сложнее.

Конечно, такое ужасное поражение 0:5 дается непросто. Но мы должны быть сильны, среагировать мгновенно. У нас будет хорошая игра против сильной команды, чтобы доказать себе свои силы и вернуться. Это поражение нужно забыть и настраиваться на следующие матчи.

Мы изучили "Ворсклу". Постараемся защититься от самых сильных сторон. Знаем, что они играют в три защитника, как прессингуют. Мы подготовились ко всем опциям, которые могут быть на поле", – сказал Исмаили.