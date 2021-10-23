Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Исмаили: Такое ужасное поражение 0:5 дается непросто, но мы должны среагировать мгновенно
Игрок понимает всю сложность ситуации
shakhtar.com
Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили дал комментарий перед матчем против "Ворсклы".
"Немного отрабатывали матч с "Ворсклой" на предыгровой тренировке, чтобы понимать, какие позиции занимать. Матч будет непростым, вне всяких сомнений. Это сильный соперник, который демонстрирует качественный футбол.
Удивительно хорошая погода. Солнышко, тепло – классно для нас, чтобы тренироваться. Если бы всегда была такая погода – мы были бы счастливы. Но знаем, что зима близко, поэтому будет сложнее.
Конечно, такое ужасное поражение 0:5 дается непросто. Но мы должны быть сильны, среагировать мгновенно. У нас будет хорошая игра против сильной команды, чтобы доказать себе свои силы и вернуться. Это поражение нужно забыть и настраиваться на следующие матчи.
Мы изучили "Ворсклу". Постараемся защититься от самых сильных сторон. Знаем, что они играют в три защитника, как прессингуют. Мы подготовились ко всем опциям, которые могут быть на поле", – сказал Исмаили.
Популярное сейчас
- Ярмоленко празднует свой 32-й День рождения
- Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 октября 2021
- Шаран отказался от предложения возглавить одного из аутсайдеров УПЛ
- Де Дзерби: Я согласен, что надо было поставить в старт Степаненко
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО