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Беседин: Пусть называют деревянным. У меня есть определенный стиль игры

Премьер-лига
(2 голосов)

Тонкости работы форварда

Беседин: Пусть называют деревянным. У меня есть определенный стиль игры

Фото - ФК Заря

Новина українською

Футболист киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал свое видение игры нападающего, а также прокомментировал свою результативность:

"У нападающих есть черновая работа, ее трудно увидеть, она незаметна. У меня есть определенный стиль игры. Пусть называют “деревянным”. Выхожу на футбольное поле и делаю то, что я умею. Умею бегать, много работать, помогать команде как в обороне, так и в атаке. Стараюсь в каждом матче забить мяч.

Смотрю матчи ПСЖ - в Мбаппе по пять-шесть моментов за игру, но он забивает максимум один-два гола. Но здесь другая ситуация. Я принципы свои не изменю, буду продолжать делать то, что всегда делал.

Статистика за "Динамо"? Смотря с кем сравнивать, всегда можно больше забивать. Считаю, что в этом чемпионате можно забивать больше, тем больше играя за топ-клуб страны. С другой стороны, сейчас нападающие в "Динамо" забивают очень мало голов, трудно забивать.

Анализирую матчи и вижу, что сейчас у нападающих не так много моментов. Больше моментов в крайних хавбеков, центральных полузащитников, а нападающие на сухом пайке, терпеливо ждут. Но когда этот момент наступает - нужно забивать", - сказал Беседин.

Напомним, что Артем продолжает восстанавливаться от повреждения крестообразной связки колена, которую он получил в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции в июне этого года. Ориентировочно украинец вернется на поле уже после зимней паузы.

Отметим, что на счету Беседина 35 голов и 12 ассистов в 123 матчах за "Динамо". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в два миллиона евро.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
sportarena

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Комментарии (7)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.10.2021 в 15:36
В усякому разі на відміну від різних ковалянків він визнає це
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0
0
alext1467 (Kiev)
23.10.2021 в 15:34
Когда Шевченко продали в Милан и на его место пришёл Шацких - сначала все смеялись и дразнили его деревянным. Потом он забил в сумме 11 голов в ЛЧ и стал лучшим бомбардиром в истории ЧУ. А называть Беседина деревянным - это оскорблять деревья. От них мячи и то не отскакивают на 5 метров.
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.10.2021 в 15:37
Таких нападників в УПЛ 95 відсотків
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0
0
avatar
Drovko (Lviv)
23.10.2021 в 15:34
Ну так стиль такий...дерев'яний...
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
23.10.2021 в 15:18
И это играет в сборной..
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+2
-4
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kotіgorok (Чернiгiв)
23.10.2021 в 14:59
Ще один деревляний нефутболiст
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+1
-4
C_Ballack (Днепр)
23.10.2021 в 14:38
Похоже все ясно... Первое в его списке - умею бегать".... Чел сам, на уровнем подсознания, говорит что футбольных задатков не имеет, сам в себя не верит...
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+1
-4


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