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Беседин: Пусть называют деревянным. У меня есть определенный стиль игры
Тонкости работы форварда
Фото - ФК Заря
Футболист киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал свое видение игры нападающего, а также прокомментировал свою результативность:
"У нападающих есть черновая работа, ее трудно увидеть, она незаметна. У меня есть определенный стиль игры. Пусть называют “деревянным”. Выхожу на футбольное поле и делаю то, что я умею. Умею бегать, много работать, помогать команде как в обороне, так и в атаке. Стараюсь в каждом матче забить мяч.
Смотрю матчи ПСЖ - в Мбаппе по пять-шесть моментов за игру, но он забивает максимум один-два гола. Но здесь другая ситуация. Я принципы свои не изменю, буду продолжать делать то, что всегда делал.
Статистика за "Динамо"? Смотря с кем сравнивать, всегда можно больше забивать. Считаю, что в этом чемпионате можно забивать больше, тем больше играя за топ-клуб страны. С другой стороны, сейчас нападающие в "Динамо" забивают очень мало голов, трудно забивать.
Анализирую матчи и вижу, что сейчас у нападающих не так много моментов. Больше моментов в крайних хавбеков, центральных полузащитников, а нападающие на сухом пайке, терпеливо ждут. Но когда этот момент наступает - нужно забивать", - сказал Беседин.
Напомним, что Артем продолжает восстанавливаться от повреждения крестообразной связки колена, которую он получил в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции в июне этого года. Ориентировочно украинец вернется на поле уже после зимней паузы.
Отметим, что на счету Беседина 35 голов и 12 ассистов в 123 матчах за "Динамо". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в два миллиона евро.
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