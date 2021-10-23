Беседин: Пусть называют деревянным. У меня есть определенный стиль игры

Футболист киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал свое видение игры нападающего, а также прокомментировал свою результативность:

"У нападающих есть черновая работа, ее трудно увидеть, она незаметна. У меня есть определенный стиль игры. Пусть называют “деревянным”. Выхожу на футбольное поле и делаю то, что я умею. Умею бегать, много работать, помогать команде как в обороне, так и в атаке. Стараюсь в каждом матче забить мяч.

Смотрю матчи ПСЖ - в Мбаппе по пять-шесть моментов за игру, но он забивает максимум один-два гола. Но здесь другая ситуация. Я принципы свои не изменю, буду продолжать делать то, что всегда делал.

Статистика за "Динамо"? Смотря с кем сравнивать, всегда можно больше забивать. Считаю, что в этом чемпионате можно забивать больше, тем больше играя за топ-клуб страны. С другой стороны, сейчас нападающие в "Динамо" забивают очень мало голов, трудно забивать.

Анализирую матчи и вижу, что сейчас у нападающих не так много моментов. Больше моментов в крайних хавбеков, центральных полузащитников, а нападающие на сухом пайке, терпеливо ждут. Но когда этот момент наступает - нужно забивать", - сказал Беседин.