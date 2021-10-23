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Кобин: От Милевского и Селезнева все тренеры отказывались, никто не хотел с ними работать
Но Кобин смог
Фото: ФК Минай/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал, как оно - работать с неординарными нападающими Артемом Милевским и Евгением Селезневым:
" - Вы тренировали неординарных футболистов: Милевского и Селезнева. Эти игроки требуют особого подхода?
- Я бы не сказал. От них, кстати, все тренеры отказывались, никто не хотел с ними работать. Я знал этих ребят. Это порядочные люди, которые много дали украинскому футболу. Это серьезные, неординарные личности в нашем футболе, поэтому я не боялся. Я хотел работать с такими людьми, потому что для меня, как для молодого тренера на старте карьеры, это колоссальный опыт. Я хотел работать с такими звездами для своего опыта, уверенности и самооценки", - ответил Кобин.
Под руководством украинского специалиста Милевский и Селезнев провели на двух 11 матчей, однако не отличились результативными действиями.
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