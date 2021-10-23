Кобин: От Милевского и Селезнева все тренеры отказывались, никто не хотел с ними работать

Бывший главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал, как оно - работать с неординарными нападающими Артемом Милевским и Евгением Селезневым:

" - Вы тренировали неординарных футболистов: Милевского и Селезнева. Эти игроки требуют особого подхода?

- Я бы не сказал. От них, кстати, все тренеры отказывались, никто не хотел с ними работать. Я знал этих ребят. Это порядочные люди, которые много дали украинскому футболу. Это серьезные, неординарные личности в нашем футболе, поэтому я не боялся. Я хотел работать с такими людьми, потому что для меня, как для молодого тренера на старте карьеры, это колоссальный опыт. Я хотел работать с такими звездами для своего опыта, уверенности и самооценки", - ответил Кобин.