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Кобин: От Милевского и Селезнева все тренеры отказывались, никто не хотел с ними работать

Премьер-лига
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Но Кобин смог

Кобин: От Милевского и Селезнева все тренеры отказывались, никто не хотел с ними работать

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

Новина українською

Бывший главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал, как оно - работать с неординарными нападающими Артемом Милевским и Евгением Селезневым:

" - Вы тренировали неординарных футболистов: Милевского и Селезнева. Эти игроки требуют особого подхода?

- Я бы не сказал. От них, кстати, все тренеры отказывались, никто не хотел с ними работать. Я знал этих ребят. Это порядочные люди, которые много дали украинскому футболу. Это серьезные, неординарные личности в нашем футболе, поэтому я не боялся. Я хотел работать с такими людьми, потому что для меня, как для молодого тренера на старте карьеры, это колоссальный опыт. Я хотел работать с такими звездами для своего опыта, уверенности и самооценки", - ответил Кобин.

Под руководством украинского специалиста Милевский и Селезнев провели на двух 11 матчей, однако не отличились результативными действиями.

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В статье: Василий Кобин Евгений Селезнев Артем Милевский
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Источник:
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