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Премьер-лига

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В своём стиле. Верес - Мариуполь 2:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Народный клуб снова не создаёт впереди много, но выжимает максимум из того, что есть

В своём стиле. Верес - Мариуполь 2:0

Фото: ФК Верес / Автор неизвестен

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Луцк. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)
Верес - ФК Мариуполь 2:0
Голы: Михаил Шестаков 64, Михаил Шестаков 80
Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Михаил Шестаков 46), Роман Гончаренко, Геннадий Пасич (Михаил Гечев 89), Сергей Панасенко (Роберт Гегедош 76), Дмитрий Немчанинов, Сергей Петько, Роман Мирошник, Евгений Пасич (Виталий Дахновский 42), Никита Полюлях (Дмитрий Махнев 89)
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Максим Чех, Дмитрий Топалов, Олег Очеретько, Дмитрий Мишнёв (Денис Шостак 86), Алексей Кащук (Денис Свитюха 86), Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Андрей Кулаков (Богдан Вьюнник 67), Петр Стасюк, Кирилл Меличенко
Предупреждения: Михаил Сергийчук 22, Геннадий Пасич 53 - Алексей Кащук 36

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Комментарии (3)
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аалекс ( Крым)
23.10.2021 в 16:00
Верес победой. Маркевича, на мой взгляд, нужно уходить. Реально изменить положение дел ему не удастся.
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0
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Siren05 (Мариуполь)
23.10.2021 в 15:59
Наши впереди играют не супер, но не хуже многих, но в защите... Пропускают в основном из-за своих элементарных ошибок. Сопернику даже не надо прилагать особых усилий. Наши марнуют купу моментов, а затем пропускают. И так в каждой игре... Отсюда и положение в таблице
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0
0
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 15:55
Шлюхтеровская будка все сужается и сужается) Пора этому недоразумению в пердив
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0
-1


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