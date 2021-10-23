В своём стиле. Верес - Мариуполь 2:0

Наши впереди играют не супер, но не хуже многих, но в защите... Пропускают в основном из-за своих элементарных ошибок. Сопернику даже не надо прилагать особых усилий. Наши марнуют купу моментов, а затем пропускают. И так в каждой игре... Отсюда и положение в таблице