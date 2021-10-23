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В своём стиле. Верес - Мариуполь 2:0
Народный клуб снова не создаёт впереди много, но выжимает максимум из того, что есть
Фото: ФК Верес / Автор неизвестен
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Луцк. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)
Верес - ФК Мариуполь 2:0
Голы: Михаил Шестаков 64, Михаил Шестаков 80
Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Михаил Шестаков 46), Роман Гончаренко, Геннадий Пасич (Михаил Гечев 89), Сергей Панасенко (Роберт Гегедош 76), Дмитрий Немчанинов, Сергей Петько, Роман Мирошник, Евгений Пасич (Виталий Дахновский 42), Никита Полюлях (Дмитрий Махнев 89)
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Максим Чех, Дмитрий Топалов, Олег Очеретько, Дмитрий Мишнёв (Денис Шостак 86), Алексей Кащук (Денис Свитюха 86), Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Андрей Кулаков (Богдан Вьюнник 67), Петр Стасюк, Кирилл Меличенко
Предупреждения: Михаил Сергийчук 22, Геннадий Пасич 53 - Алексей Кащук 36
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