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Матвиенко может восстановиться до матча с Реалом

Премьер-лига
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Игрок находится в лазарете после повреждения

Матвиенко может восстановиться до матча с Реалом

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко может успеть восстановиться после травмы к матчу 4-го тура ЛЧ против "Реала".

Кроме этого, есть небольшая вероятность, что он будет готов ко встрече с "Десной" в УПЛ 30 октября.

В заявке на матч с "Ворсклой", который начнется сегодня в 17.00, Матвиенко отсутствует, как и полузащитник Маркос Антонио. Бразилец в свою очередь находится вне состава по решению тренера.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Николай Матвиенко
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Источник:
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