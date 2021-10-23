Матвиенко может восстановиться до матча с Реалом

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко может успеть восстановиться после травмы к матчу 4-го тура ЛЧ против "Реала".

Кроме этого, есть небольшая вероятность, что он будет готов ко встрече с "Десной" в УПЛ 30 октября.

В заявке на матч с "Ворсклой", который начнется сегодня в 17.00, Матвиенко отсутствует, как и полузащитник Маркос Антонио. Бразилец в свою очередь находится вне состава по решению тренера.