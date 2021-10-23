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Матвиенко может восстановиться до матча с Реалом
Игрок находится в лазарете после повреждения
фото - Олександр Приходько
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко может успеть восстановиться после травмы к матчу 4-го тура ЛЧ против "Реала".
Кроме этого, есть небольшая вероятность, что он будет готов ко встрече с "Десной" в УПЛ 30 октября.
В заявке на матч с "Ворсклой", который начнется сегодня в 17.00, Матвиенко отсутствует, как и полузащитник Маркос Антонио. Бразилец в свою очередь находится вне состава по решению тренера.
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Источник:Футбол 1/2/3
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