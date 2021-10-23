  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес - ФК Мариуполь 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - ФК Мариуполь 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Шестаков приносит победу для ровенской команды

Верес - ФК Мариуполь 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Верес / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 12-го тура чемпионата Украины "Верес" уверенно обыграл "Мариуполь" - 2:0. Дублем в составе ровенской команды отметился Михаил Шестаков. После этого тура подопечные Юрия Вирта имеют в своем активе 18 очков и расположились на 8-й позиции. В свою очередь "моряки" под руководством Остапа Маркевича замыкают таблицу с 4 баллами.

Луцк. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)
Верес - ФК Мариуполь 2:0
Голы: Михаил Шестаков 64, Михаил Шестаков 80

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...