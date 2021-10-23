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Верес - ФК Мариуполь 2:0. Обзор матча и видео голов
Шестаков приносит победу для ровенской команды
Фото: ФК Верес / Автор неизвестен
В матче 12-го тура чемпионата Украины "Верес" уверенно обыграл "Мариуполь" - 2:0. Дублем в составе ровенской команды отметился Михаил Шестаков. После этого тура подопечные Юрия Вирта имеют в своем активе 18 очков и расположились на 8-й позиции. В свою очередь "моряки" под руководством Остапа Маркевича замыкают таблицу с 4 баллами.
Луцк. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)
Голы: Михаил Шестаков 64, Михаил Шестаков 80
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