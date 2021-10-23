Верес - ФК Мариуполь 2:0. Обзор матча и видео голов

В матче 12-го тура чемпионата Украины "Верес" уверенно обыграл "Мариуполь" - 2:0. Дублем в составе ровенской команды отметился Михаил Шестаков. После этого тура подопечные Юрия Вирта имеют в своем активе 18 очков и расположились на 8-й позиции. В свою очередь "моряки" под руководством Остапа Маркевича замыкают таблицу с 4 баллами.

Луцк. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)

Верес - ФК Мариуполь 2:0

Голы: Михаил Шестаков 64, Михаил Шестаков 80