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Бондарь и Марлос в старте. Стали известны составы на матч Ворскла - Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане будут противостоять подопечным Де Дзерби

Бондарь и Марлос в старте. Стали известны составы на матч Ворскла - Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

Уже известны стартовые составы полтавской "Ворсклы" и донецкого "Шахтера" на матч 12-го тура УПЛ.

Ворскла: Ризнык, Пердута, Якубу, Яворский, Тамм, Скляр, Челядин, Кане, Тилль, Степанюк, Ранжел.

Запасные: Ткаченко, Пешич, Павлюк, Крупский, Амилкар, Кушниренко.

Шахтер: Трубин – Исмаили, Марлон, Бондарь, Додо – Степаненко, Майкон – Марлос, Алан Патрик, Педриньо – Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Конопля, Сикан.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.10.2021 в 17:38
Макаки не можуть без брудного ахмосуддівства. А потім 05 та 06 у ЛЧ.
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0
kapkan (Луганск)
23.10.2021 в 17:27
Почему, имея Сикана(нападающего), на позиции форварда выпускать полузащитника.Сами кричат, что ему нужна игровая практика, нужно его наигрывать. Так наигруйте его!!!!!
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+1
-1
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Ракицкий (Питер)
23.10.2021 в 16:56
Позорный шахтер с кучей педринь в составе.Где украинские игроки?не лч же.Форца Ворскла!!!
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+4
-1
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 16:48
В обезьяннике все стабильно. Три украинца и шлак
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