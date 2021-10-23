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Бондарь и Марлос в старте. Стали известны составы на матч Ворскла - Шахтер
Полтавчане будут противостоять подопечным Де Дзерби
shakhtar.com
Уже известны стартовые составы полтавской "Ворсклы" и донецкого "Шахтера" на матч 12-го тура УПЛ.
Ворскла: Ризнык, Пердута, Якубу, Яворский, Тамм, Скляр, Челядин, Кане, Тилль, Степанюк, Ранжел.
Запасные: Ткаченко, Пешич, Павлюк, Крупский, Амилкар, Кушниренко.
Шахтер: Трубин – Исмаили, Марлон, Бондарь, Додо – Степаненко, Майкон – Марлос, Алан Патрик, Педриньо – Фернандо.
Запасные: Пятов, Витао, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Конопля, Сикан.
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Комментарии (4)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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kapkan (Луганск)
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