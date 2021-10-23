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Витиньо: Мы на равных сражались с Барселоной и Бенфикой
Игрок верит, что победы впереди
Бразильский вингер "Динамо" Витиньо поделился впечатлениями после дебюта в ЛЧ в матче с "Барселоной" (0:1).
"Мне удалось преодолеть несколько препятствий, я сумел дебютировать в самом большом клубном турнире в мире, за которым много лет следил по ТВ. Были сложные этапы, но они мотивировали меня использовать каждую минуту на поле.
"Камп Ноу" красивый стадион, мы сыграли против большого клуба в большом турнире. Моя мечта сбылась.
Луческу ежедневно оказывает полную поддержку. Я продолжаю работать, чтобы получить место в составе, уважая партнеров по команде. Учусь у всех, особенно в плане тактики, что очень важно в Европе. Я счастлив в Украине, хочу многого добиться для клуба.
Мы всегда должны верить. Попали в группу смерти в ЛЧ и на равных сражались с "Барселоной" и "Бенфикой". Должны скорректировать некоторые детали, но никогда не прекращать верить. ЛЧ уже показала отличные сюжеты, мы хотим написать свой", – сказал Витиньо.
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