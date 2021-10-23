Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беседин: Динамо купило нападающих, а играет Гармаш
Артем высказался насчет позиции Дениса в нынешней кампании
Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин оценил игру Дениса Гармаша на позиции нападающего в текущем сезоне.
"Только рад за Гармаша. Мы купили нападающих, а играет Гармаш. Ему можно только аплодировать. Мы лучше знаем его характер, он хочет играть в футбол, это самое главное, неважно, где он будет. У него есть определенные амбиции.
Да, есть какие-то нюансы, разговаривал с судьями раньше или еще что-то, но он всегда выходил и переживал за результат, за клуб, это самое главное. Он работает на тренировках, я это видел, все это видели. Если бы что-то было не так, он бы не играл. Мистер ему доверяет, выпускает, а Гармаш не подводит", – рассказал Беседин.
Популярное сейчас
- Металлист предложил 2 миллиона долларов за бразильского вингера
- Трое игроков Динамо и Шахтера вошли в топ-100 лучших в этом сезоне ЛЧ. Один из них - Сидорчук
- Шаран отказался от предложения возглавить одного из аутсайдеров УПЛ
- Поворознюк рассказал, сколько денег тратит на Ингулец
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО