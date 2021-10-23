Беседин: Динамо купило нападающих, а играет Гармаш

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин оценил игру Дениса Гармаша на позиции нападающего в текущем сезоне.

"Только рад за Гармаша. Мы купили нападающих, а играет Гармаш. Ему можно только аплодировать. Мы лучше знаем его характер, он хочет играть в футбол, это самое главное, неважно, где он будет. У него есть определенные амбиции.

Да, есть какие-то нюансы, разговаривал с судьями раньше или еще что-то, но он всегда выходил и переживал за результат, за клуб, это самое главное. Он работает на тренировках, я это видел, все это видели. Если бы что-то было не так, он бы не играл. Мистер ему доверяет, выпускает, а Гармаш не подводит", – рассказал Беседин.