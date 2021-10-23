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Степаненко получил травму в матче с Ворсклой

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист не доиграл поединок

Степаненко получил травму в матче с Ворсклой

shakhtar.com

Новина українською

Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко получил травму и не смог доиграть матч 12-го тура УПЛ против "Ворсклы".

Футболист получил повреждение в конце первого тайма. Игрок все же вышел на вторую половину встречи, но покинул поле на 55-й минуте, вероятно, из-за мышечной травмы. Вместо него вышел Судаков.

В текущем сезоне на счету Степаненко 9 матчей в УПЛ, полузащитник забил один гол и отдал ассист. Также он является основным игроком сборной Украины, которая в начале ноября будет играть заключительный матч квалификации к ЧМ с Боснией.

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В статье: Тарас Степаненко Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
23.10.2021 в 19:19
лучше бы судаков или трубкин получил травму чем легенда Степан
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.10.2021 в 19:18
Та й х з ним
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