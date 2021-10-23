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Степаненко получил травму в матче с Ворсклой
Футболист не доиграл поединок
shakhtar.com
Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко получил травму и не смог доиграть матч 12-го тура УПЛ против "Ворсклы".
Футболист получил повреждение в конце первого тайма. Игрок все же вышел на вторую половину встречи, но покинул поле на 55-й минуте, вероятно, из-за мышечной травмы. Вместо него вышел Судаков.
В текущем сезоне на счету Степаненко 9 матчей в УПЛ, полузащитник забил один гол и отдал ассист. Также он является основным игроком сборной Украины, которая в начале ноября будет играть заключительный матч квалификации к ЧМ с Боснией.
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