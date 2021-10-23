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Мирослав Ступар про удаление Тилля: Жаль интригу, потому что в равных составах Ворскла ни в чем не уступала Шахтеру
Эксперт оправдал решение арбитра
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Мирослав Ступар, экс-арбитр ФИФА, а ныне судейский эксперт прокомментировал решение Сергея Бойко удалить Оливье Тилля в матче 12-го тура УПЛ "Ворскла" - "Шахтер". Отметим, что сначала люксембуржец получил предупреждение за срыв атаки, а затем – за игру ногами в корпус вратарю "Шахтера"; все это случилось еще до перерыва.
- Бойко отсудил нормально. Претензии не к арбитру, а к игроку "Ворсклы", который, осознавая, что уже имеет желтую карточку, сыграл небрежно. Отпустил мяч и видел, что вратарь постелился на газоне в попытке накрыть мяч. Тилль же пошел в подкат "на всякий случай". Врезался в Трубина, за что и получил второе предупреждение. Жаль интригу, потому что в равных составах "Ворскла" ни в чем не уступала "Шахтеру", - сказал эксперт.
Добавим, что "горняки" победили "Ворсклу" 2:0 и оторвались от третьего места в турнирной таблице.
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