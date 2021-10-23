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Мирослав Ступар про удаление Тилля: Жаль интригу, потому что в равных составах Ворскла ни в чем не уступала Шахтеру

Премьер-лига
(2 голосов)

Эксперт оправдал решение арбитра

Мирослав Ступар про удаление Тилля: Жаль интригу, потому что в равных составах Ворскла ни в чем не уступала Шахтеру

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирослав Ступар, экс-арбитр ФИФА, а ныне судейский эксперт прокомментировал решение Сергея Бойко удалить Оливье Тилля в матче 12-го тура УПЛ "Ворскла" - "Шахтер". Отметим, что сначала люксембуржец получил предупреждение за срыв атаки, а затем – за игру ногами в корпус вратарю "Шахтера"; все это случилось еще до перерыва.

- Бойко отсудил нормально. Претензии не к арбитру, а к игроку "Ворсклы", который, осознавая, что уже имеет желтую карточку, сыграл небрежно. Отпустил мяч и видел, что вратарь постелился на газоне в попытке накрыть мяч. Тилль же пошел в подкат "на всякий случай". Врезался в Трубина, за что и получил второе предупреждение. Жаль интригу, потому что в равных составах "Ворскла" ни в чем не уступала "Шахтеру", - сказал эксперт.

Добавим, что "горняки" победили "Ворсклу" 2:0 и оторвались от третьего места в турнирной таблице.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (10)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.10.2021 в 21:04
Судді працюють в інтересах Чмохтаря
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+1
0
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 21:01
А что там по трем отсутствующим желтым шлюхтеру? Или помойке желтые давать нельзя?
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
23.10.2021 в 20:47
Ступар как болельщик Динамо сожалеет
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0
-3
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
23.10.2021 в 20:14
Ступар - савєцькiй арбiтр, який був довiчно дисквалiфiкований УЄФА рокiв 40 тому. Це все, що потрiбно знати про мicцевого "експерта".
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+2
-3
aleksandrdre (Краматорск)
23.10.2021 в 20:24
Так этот как ты говоришь савэцкий арбитр после каждого тура выступает за голубых а здесь в коем то веке сказал правду и сразу изгой. Смешно
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+1
-5
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
23.10.2021 в 20:31
"у рівних складах "Ворскла" нічим не поступалася "Шахтарю"" - таке тiльки повний динамIвець може стверджувати.
+1
-4
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 21:02
Звісно, він не правий. Не «не поступалась», а значно переважала
+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.10.2021 в 19:49
Ворскла до цього видалення ЗНАЧНО ПЕРЕВАЖАЛА Шахтар за всіма статтями і компонентами футбольної гри.
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+3
-3
Only DK (Kyiv)
23.10.2021 в 21:02
Поэтому и надо было удалить
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0
0
vladislav (Харьков)
23.10.2021 в 19:43
Впервые я соглашусь со Ступаром
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+2
-4


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