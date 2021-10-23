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Де Дзерби: У Степаненко ничего страшного, у Педриньо, вероятно, повреждение более серьезное

Премьер-лига
(2 голосов)

Коуч поделился впечатлениями после матча

Де Дзерби: У Степаненко ничего страшного, у Педриньо, вероятно, повреждение более серьезное

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Сегодня "Шахтер" в матче чемпионата Украины обыграл "Ворсклу" со счетом 2:0. После матча комментарий дал наставник Роберто Де Дзерби:

"Я хочу выразить соболезнования семье Сергея Морозова. Он один из немного людей, которых я знал в Украине. Он приезжал к нам на базу. Мы будем его помнить, это хороший человек. Он хорошо знал футбол, и мне жаль, что так случилось.

Матч был очень сложным, как и каждый поединок после Лиги чемпионов. Стало легче после удаления, но и до того были шансы для гола. Ряд игроков были уставшими. Сделал замены, потому что Педриньо получил травму, а Алан Патрик был уставшим. Ждем матча "Динамо", пока дистанция сохраняется.

Что мне не понравилось в работе арбитра, так это общение. Мы в перерыве говорили, и он вел себя неправильно. Все мы люди. Должен быть разговор, где нужно и слушать, и говорить. Но об этом не хочу рассказывать подробно.

Что касается замены Степаненко, то у Тараса, мне кажется, ничего страшного. У Педриньо, вероятно, повреждение более серьезное, посмотрим. Теперь готовимся к Кубку Украины в среду, это очень важный турнир для нас", - сказал Де Дзерби.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (2)
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Unselfish (Белая Церковь )
23.10.2021 в 20:49
С арбитрами тренерам в перерыве вообще запрещено общаться, не говоря уже об разговаривать и слушать...
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Ракицкий (Питер)
23.10.2021 в 20:29
Удачи Реалу !Пора Дезерби домой!
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