Маркевич: С Вересом Мариуполь продемонстрировал хороший футбол

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подвел итоги поражения от "Вереса" в матче 12-го тура УПЛ.

"Считаю, что сегодня мы продемонстрировали хороший футбол. Но этого оказалось недостаточно для положительного результата. Необходимо было намертво стоять у своих ворот и не допускать ошибок в обороне. Физически мы также выглядели хорошо. Вы видели, что нам замены необходимости проводить не было. Плюс мне кажется, что нас преследует нефарт. Что в этой игре, что в прошлой.

"Верес" — хорошая боевая команда, но мы выглядели сегодня немного лучше. Но, к сожалению, проиграли. Чего не хватило сегодня? Забитого мяча. Необходимо реализовывать свои моменты. Плюс, конечно, нужно надежнее играть в обороне. Это все следствие отсутствия опыта. Я об этом говорю практически после каждой игры, и меня за эти слова критикуют. Но это так и есть.

Мы допускаем ошибки в ситуациях, которые не отработаешь на тренировках и не научишь игроков. Это все опыт. Молодые ребята учатся на своих ошибках. Для них это шоковая терапия. Но из этой ситуации они выйдут сильнее и в следующих играх такие ошибки допускать уже не будут. Мне кажется, ребята прибавляют.

Кроме результата у нас есть игра. Однако тяжело требовать результат от молодежи. Я хочу защитить ребят. Они не виноваты в такой ситуации", – рассказал Маркевич.