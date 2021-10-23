УПЛ. Черноморец - Львов 1:1. Рикошет и пассивность как причины голов. Но без общей свежести

"Черноморец" – аутсайдер чемпионата, но его матчи редко бывают скучными. Одесситы либо сами зажигают у чужих ворот (забивают или нет – это уже другой вопрос), либо у своих владений устраивают пожары. Другое дело – "Львов". Команда Олега Дулуба – это исключительно о прагматизме и рациональности.

Вот и сегодня в матче против прямого конкурента Дулуб решил сыграть без классических номинальных нападающих. Ни Ныча, ни Шины в основе не оказалось. Были Алваро и Эрнест, но действовали они из глубины.

Поэтому неудивительно, что у "Львова" почти не было конструктива в первом тайме. Удар от Эрнеста вышел спонтанным и неподготовленным, Алваро не мог убежать в контратаку из-за плохих физических кондиций. Игру вел "Черноморец", но четкости на последней фазе атак не хватало и ему.

Старался Цитаишвили. Гио традиционно для себя участвовал чуть ли не в каждой атаке одесситов. Но здесь надо обратить внимание на тот факт, что в составе не оказалось ни Авагимяна, ни Брагару, ни Ваната. Номинально на острие атаки действовал Бугай, а Гио с Вантухом помогали ему с флангов. Несколько раз проходили перспективные прорывы, но подачи шли в никуда. Как только Вантух правильно выполнил навес, сразу появилась опасность (удар Цитаишвили в сетку с внешней стороны). Также классный эпизод произошел после атаки вторым темпом, когда стрелял все тот же Гио (выше ворот). Игра не держала в напряжении, но были надежды на второй тайм.

Оправдались частично. "Львов" потерял перспективный штрафной, а Цитаишвили падением в штрафной площади соперника заработал не пенальти, а желтую карточку для себя. Тренерские слова в перерыве не воодушевили футболистов, поэтому последней возможностью освежить этот матч были замены.

Однако нет – имитацию бурной деятельности создавали те, кто играл в матче с самого начала. Довгий бил сильно, но неточно, Брикнер неплохо стрелял со штрафного, но есть претензии к одесской стенке. У "Черноморца" же пропал даже фитилёк того запала, который был до перерыва. Заброс на Бугая пришелся точно в руки голкиперу, а Цитаишвили, похоже, банально устал. Не было остроты, что порождало мысли о нулевой итоговой ничьей. Но вмешался, как обычно бывает в таких ситуациях, рикошет.

Широкая атака одесситов не создавала "Львову" огромных проблем, но дальний удар Михайленко был скорректирован рикошетом от Лека в противоход Ильющенкову. Поэтому это гол и шок для львовян, после которого они не сразу пришли в себя. Могли пропустить второй раз, когда после подачи углового проспали подключение Смирнова на дальней штанге и тот попал в перекладину. Но отделались лишь испугом и уже в статусе команды, зажатой в тупике, отыгрались. Диагональ Романчука, пассивность Биловара и Путри, прием мяча на грудь Эрнестом и сильный удар – 1:1. Даже в таком медленном и пассивном с точки зрения игры соперника матче "Черноморец" умудрился пропустить. Проблемы с обороной никуда не делись.

Было бы весело, если бы еще и Лека забил спонтанный гол – шансы были. Был еще один шанс и у Эрнеста, но сработал блок. Активность "Львова" в конце матча заставила активизироваться и "Черноморец": классная комбинация завершилась ударом Смирнова в перекладину, а очередной порыв Гио остановил голкипер. Вот так бы все девяносто минут...

"Черноморец" был чуть ближе к успеху, но в целом ничья – справедливый результат. Лобовые матчи в борьбе за выживание надо проводить с большим азартом.

Одесса. Стадион "Черноморец"

Арбитр в поле: Александр Соловьян (Киев)

Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Тарас Клименко (Киев)

"Черноморец" - ФК "Львов" 1:1

Голы: Николай Михайленко 71 - Эрнест Антви 77

"Черноморец": Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Илья Путря, Владислав Бугай (Владислав Ванат 70), Бека Вачиберадзе (Евгений Исаенко 70), Денис Кузык (Артур Авагимян 70), Валерий Дубко, Роман Вантух, Николай Михайленко

ФК "Львов": Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Михай-Даниэл Лека, Иван Брикнер, Алексей Зозуля (Максим Грисьо 75), Алваро Тавареш (Дмитрий Семенив 67), Александр Романчук, Владимир Якимец (Артур Ременяк 59), Фране Чирьяк (Назарий Ныч 59), Эрнест Антви, Сергей Политыло

Предупреждения: Илья Путря 39, Георгий Цитаишвили 55, Бека Вачиберадзе 65 - Иван Брикнер 31, Алексей Зозуля 54, Максим Грисьо 86