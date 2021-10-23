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УПЛ. Черноморец - Львов 1:1. Рикошет и пассивность как причины голов. Но без общей свежести

Премьер-лига
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(1 голосов)

Не самый зрелищный матч

УПЛ. Черноморец - Львов 1:1. Рикошет и пассивность как причины голов. Но без общей свежести

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" – аутсайдер чемпионата, но его матчи редко бывают скучными. Одесситы либо сами зажигают у чужих ворот (забивают или нет – это уже другой вопрос), либо у своих владений устраивают пожары. Другое дело – "Львов". Команда Олега Дулуба – это исключительно о прагматизме и рациональности.

Вот и сегодня в матче против прямого конкурента Дулуб решил сыграть без классических номинальных нападающих. Ни Ныча, ни Шины в основе не оказалось. Были Алваро и Эрнест, но действовали они из глубины.

Поэтому неудивительно, что у "Львова" почти не было конструктива в первом тайме. Удар от Эрнеста вышел спонтанным и неподготовленным, Алваро не мог убежать в контратаку из-за плохих физических кондиций. Игру вел "Черноморец", но четкости на последней фазе атак не хватало и ему.

Старался Цитаишвили. Гио традиционно для себя участвовал чуть ли не в каждой атаке одесситов. Но здесь надо обратить внимание на тот факт, что в составе не оказалось ни Авагимяна, ни Брагару, ни Ваната. Номинально на острие атаки действовал Бугай, а Гио с Вантухом помогали ему с флангов. Несколько раз проходили перспективные прорывы, но подачи шли в никуда. Как только Вантух правильно выполнил навес, сразу появилась опасность (удар Цитаишвили в сетку с внешней стороны). Также классный эпизод произошел после атаки вторым темпом, когда стрелял все тот же Гио (выше ворот). Игра не держала в напряжении, но были надежды на второй тайм.

Оправдались частично. "Львов" потерял перспективный штрафной, а Цитаишвили падением в штрафной площади соперника заработал не пенальти, а желтую карточку для себя. Тренерские слова в перерыве не воодушевили футболистов, поэтому последней возможностью освежить этот матч были замены.

Однако нет – имитацию бурной деятельности создавали те, кто играл в матче с самого начала. Довгий бил сильно, но неточно, Брикнер неплохо стрелял со штрафного, но есть претензии к одесской стенке. У "Черноморца" же пропал даже фитилёк того запала, который был до перерыва. Заброс на Бугая пришелся точно в руки голкиперу, а Цитаишвили, похоже, банально устал. Не было остроты, что порождало мысли о нулевой итоговой ничьей. Но вмешался, как обычно бывает в таких ситуациях, рикошет.

Широкая атака одесситов не создавала "Львову" огромных проблем, но дальний удар Михайленко был скорректирован рикошетом от Лека в противоход Ильющенкову. Поэтому это гол и шок для львовян, после которого они не сразу пришли в себя. Могли пропустить второй раз, когда после подачи углового проспали подключение Смирнова на дальней штанге и тот попал в перекладину. Но отделались лишь испугом и уже в статусе команды, зажатой в тупике, отыгрались. Диагональ Романчука, пассивность Биловара и Путри, прием мяча на грудь Эрнестом и сильный удар – 1:1. Даже в таком медленном и пассивном с точки зрения игры соперника матче "Черноморец" умудрился пропустить. Проблемы с обороной никуда не делись.

Было бы весело, если бы еще и Лека забил спонтанный гол – шансы были. Был еще один шанс и у Эрнеста, но сработал блок. Активность "Львова" в конце матча заставила активизироваться и "Черноморец": классная комбинация завершилась ударом Смирнова в перекладину, а очередной порыв Гио остановил голкипер. Вот так бы все девяносто минут...

"Черноморец" был чуть ближе к успеху, но в целом ничья – справедливый результат. Лобовые матчи в борьбе за выживание надо проводить с большим азартом.

Одесса. Стадион "Черноморец"
Арбитр в поле: Александр Соловьян (Киев)
Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Тарас Клименко (Киев)
"Черноморец" - ФК "Львов" 1:1
Голы: Николай Михайленко 71 - Эрнест Антви 77

"Черноморец": Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Илья Путря, Владислав Бугай (Владислав Ванат 70), Бека Вачиберадзе (Евгений Исаенко 70), Денис Кузык (Артур Авагимян 70), Валерий Дубко, Роман Вантух, Николай Михайленко

ФК "Львов": Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Михай-Даниэл Лека, Иван Брикнер, Алексей Зозуля (Максим Грисьо 75), Алваро Тавареш (Дмитрий Семенив 67), Александр Романчук, Владимир Якимец (Артур Ременяк 59), Фране Чирьяк (Назарий Ныч 59), Эрнест Антви, Сергей Политыло

Предупреждения: Илья Путря 39, Георгий Цитаишвили 55, Бека Вачиберадзе 65 - Иван Брикнер 31, Алексей Зозуля 54, Максим Грисьо 86

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В статье: Черноморец (Одесса) Львов
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Комментарии (12)
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Андрей (Odessa)
23.10.2021 в 22:47
Беда не в том, что киевляне. У нас играли и неплохо киевляне, начиная с самого Лобановского, из недавних можно вспомнить Политыло, много отыграл и даже капитанил. Беда в том, что у ребят на первом месте в сознании или в подсознании, в подкорке - не выиграть, а понравиться помощникам Луческу. Они на контракте в Великой команде. Аренда - их шанс в ней остаться. Это когда уже опытный игрок уже видит, что нет шансов закрепиться в основе, он идёт в клуб победнее с надеждой попасть в основу и доказать этому клубу, что его стоит выкупить. "Наша" же киевская молодёжь думает совсем иначе - см. выше. Причём если команда вылетит - и в первой лиге нормально обкатывать будущий дубль, так годами раньше было, когда играло Динамо-2. Срукису норм, Климову норм - в первой ещё меньше расходов. А городу не норм, болельщикам команды совсем не норм. Беда...
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фрілансер (Львів)
23.10.2021 в 22:22
З такими конкурентами й рівнем чемпіонату Львів завжди матиме дві ніякі команди у вишці...
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avatar
jnp49 (ОДЕССА)
23.10.2021 в 22:18
Первый раз в сезоне решил ВООБЩЕ не смотреть футбол в исполнении незнемо-какой команды(раньше был ЧЕРНОМОРЕЦ). И что??? Результат ТОТ-ЖЕ, а это значит, что ГАВНО как было, так и осталось НА ПЛАВУ, оно ведь как известно НЕ ТОНЕТ!!! Понятно что Первой лиги команде УВЫ не избежать. Нужно просто РАЗОГНАТЬ, выгнать нафиг из ОДЕССЫ этот НЕДО-КЛУБ и набрать пусть и молодых, но перспективных одесситов. Пусть хоть обкатку пройдут перед следующим сезоном. ТАКОГО ПОЗОРА ОДЕССА ВООБЩЕ НЕ ЗНАЛА - зачем нам нужен этот киевский НЕДО-СБРОД (???) - убивающий полностью перспективы одесского футбола??? ГНАТЬ их нафиг ВЗАШЕЙ, пусть играют за свой ЛЕВЫЙ БЕРЕГ, а честь ОДЕССЫ эти недофутболисты представлять просто НЕ МОГУТ. МОРОЗ выше тренера молодёжки так и НЕДОРОС, что вполне ассоциируется с одним нехорошим словом, но его я произносить не буду.К величайшему сожалению на этой команде нужно поставить ЖИРНЫЙ КРЕСТ!
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0
0
salmet_07 (Одесса)
23.10.2021 в 21:37
Не было результата, теперь и игра пропала Одна комбинация в конце Путря стал никакой Бояться вообще вперед идти Все хуже Никак не избавиться от этого мороза
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+1
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alex.belogubko (одесса)
23.10.2021 в 21:36
Мороз как человек ты нормальный а как тренер ни какой--иди в отставку --зачем снял Кузыка ослабил защиту а Смирный 2 раза в перекладину на тренеровках отрабатываешь --больше головой думайте --бить надо чаще по воротам с любых выгодных положений
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+1
0
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Saturn (Киев)
23.10.2021 в 21:33
не тянет Schwarzmeer, а жаль
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0
-1
Кот-Философ (Черкаси)
23.10.2021 в 21:30
вже не так безнадійно як у понеділок, і бажання, вогник в очах був видно, але все рівно чогось не вистачає.
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LAZ E183 (Рига)
23.10.2021 в 21:28
Мали всі шанси програти.Чорноморець місцями сподобався, але дуже мало думки в атаці і конструктиву. Львів виглядав до 55-60хв. дуже тьмяно, але забили у відповідь гарно.
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+2
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kukarekin (Одесса)
23.10.2021 в 21:28
Мороз иди на кислород! Одессе не нужна обкатка молодежи суркисни, нет результата
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
23.10.2021 в 21:27
игроки ворот не видят --на тренеровках отрабатывать надо а не заниматься физкультурой
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0
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Bruce2017 (Philadelphia)
23.10.2021 в 21:25
Картина не міняється. Все та-же бідна картина.
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+2
0
LAZ E183 (Рига)
23.10.2021 в 21:29
Відігралися. Це для Львова просто чудо. Могло бути і 0:1. Але Чорноморець всуху ще не грав.
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