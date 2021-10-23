Корниенко: Все могут проиграть Реалу, Барселоне. Страшного ничего не случилось

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко подвел итоги разгромного поражения от мадридского "Реала" в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ.

– Ты не был с командой (прим. - на матче с "Ворсклой" ) по личным причинам?

– У меня случились некоторые семейные проблемы, поэтому на матч в Полтаву приехал своим ходом.

– Как "Шахтер" пережил дни после поражения от "Реала", что говорил тренер, что внутри команды?

– Вы все понимаете, что такое "Реал", какая это команда. Все могут проиграть "Реалу", "Барселоне". Страшного ничего не случилось. Главное, правильно сделать выводы и двигаться дальше. А так особо ничего не произошло, у нас впереди еще есть матчи, в которых мы можем исправиться.

- Насколько обострилась конкуренция при новом тренере?

– Каждый футболист понимает, что футбол предполагает конкуренцию. Когда есть конкуренция, то все растут. Мистер молодец в том, что дает играть всем. У него нет футболистов, которые вообще не играют. Игровое время получают все, а кто больше себя показывает и заслуживает, то играет побольше.

- Мы видим классные матчи "Шахтера" и провальные, качели. Когда должна наступить стабильность?

– Нужно время еще, чтобы была какая-то стабильность. Тренер не может прийти и сразу добиться того, чего он хочет. Мне кажется, нужно время еще. А в целом за этот период времени короткий и так результат очевиден, рисунок, который хочет Мистер, – сказал Корниенко.