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Корниенко: Все могут проиграть Реалу, Барселоне. Страшного ничего не случилось

Премьер-лига
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Игрок "горняков" высказался после игры с "Ворсклой"

Корниенко: Все могут проиграть Реалу, Барселоне. Страшного ничего не случилось

shakhtar.com

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко подвел итоги разгромного поражения от мадридского "Реала" в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ.

– Ты не был с командой (прим. - на матче с "Ворсклой") по личным причинам?

– У меня случились некоторые семейные проблемы, поэтому на матч в Полтаву приехал своим ходом.

– Как "Шахтер" пережил дни после поражения от "Реала", что говорил тренер, что внутри команды?

– Вы все понимаете, что такое "Реал", какая это команда. Все могут проиграть "Реалу", "Барселоне". Страшного ничего не случилось. Главное, правильно сделать выводы и двигаться дальше. А так особо ничего не произошло, у нас впереди еще есть матчи, в которых мы можем исправиться.

- Насколько обострилась конкуренция при новом тренере?

– Каждый футболист понимает, что футбол предполагает конкуренцию. Когда есть конкуренция, то все растут. Мистер молодец в том, что дает играть всем. У него нет футболистов, которые вообще не играют. Игровое время получают все, а кто больше себя показывает и заслуживает, то играет побольше.

- Мы видим классные матчи "Шахтера" и провальные, качели. Когда должна наступить стабильность?

– Нужно время еще, чтобы была какая-то стабильность. Тренер не может прийти и сразу добиться того, чего он хочет. Мне кажется, нужно время еще. А в целом за этот период времени короткий и так результат очевиден, рисунок, который хочет Мистер, – сказал Корниенко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Виктор Корниенко
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