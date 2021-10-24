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Дулуб: Немножко повезло нам в этой игре против Черноморца
Наставник львовян подвел итоги матча против одесситов
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал
– Перекладина, штанга. Надо сказать, что немножко повезло нам в этой игре. Но когда-то невезение должно было закончиться.
- В действиях вашей команды сегодня не всегда была уверенность и было много технического брака. Это нервозность, спешка или какая-то другая причина?
– Думаю, что это нервозность из-за того, что результат довлел. Ни одна из команд не хотела проигрывать. Потому что это был матч даже не за 6, а за 9 очков. Мы надеялись, что возьмем здесь три очка и прервем эту серию. Матчи с "Динамо" и "Днепром-1" – это были для нас поражения.
- Когда вы работали в Одессе, количество зрителей на трибунах было значительно большим. Насколько странно для вас было видеть такое количество зрителей сегодня?
– Абсолютно необычно, потому что Одесса, по моему мнению, это футбольный город.
- Чем объясните небольшое количество моментов у ворот соперника?
– Опять же нервозностью игроков. Возможно, ошиблись с выбором плана на игру, потому что в первом тайме у нас была необходимость закрыть фланги, а во втором тайме их освежить. Во втором тайме сработали, в первом – хуже получилось.
- С момента вашего ухода из "Черноморца" прошло 46 месяцев. Что можете сказать в плане эмоций от возвращения в Одессу?
– Одесса – один из трех городов, которые мне очень нравятся. Это город моря. Очень хорошее чувство, когда возвращались сюда.
- А в футбольном плане, что запомнилось с того периода работы в "Черноморце"?
– Победа над "Динамо", – рассказал Дулуб.
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