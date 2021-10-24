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Михаил Шестаков: Рад, что удалось забить два гола после выхода на замену и принести команде победу
Первый дубль для Михаила в УПЛ
Верес/Автор невідомий
Нападающий ровенского "Вереса" Михаил Шестаков прокомментировал свой победный дубль в матче 12-го тура УПЛ против "Мариуполя" (2:0):
"Очень рад, что удалось забить два гола после выхода на замену и принести команде победу. В перерыве тренер просил цепляться за мячи, как можно меньше терять мяч и, конечно, пытаться забить гол.
Голы для нападающего - это самое главное. Поэтому очень рад, когда забиваю. Особенно, если это два гола, которые стали победными. Поэтому очень доволен. В команде шутят: забил один, теперь дубль, очередь делать хет-трик. В общем - настроение победное. Двигаемся дальше", - сказал Шестаков.
Напомним, что в матче против "Мариуполя" нападающий вышел сразу после перерыва, заменив Михаила Сергийчука. Форвард забил свои мячи на 64 и 80 минутах. Это его уже четвертый дубль за "Верес" с прошлого сентября.
Отметим, что для Михаила этот сезон стал первым в Украинской Премьер-лиге. На его счету пока три гола в девяти встречах чемпионата. Шестаков - лучший бомбардир "Вереса" в этом сезоне.
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