Аномальный матч Шахтера в Полтаве: личный антирекорд по фолам, низкая эффективность ударов и Марлос в единоборствах

А вам не резали слух сказанные после матча с "Реалом" слова Де Дзерби о том, что "Шахтер" будет играть в Лиге чемпионов как лидер? Послушайте / перечитайте еще раз – это очень смелое заявление, предпосылок к которому пока не очень видно.

Матчи Лиги чемпионов встречаются в календаре редко, поэтому "натаскивать" себя нужно в поединках чемпионата. У нас принято как мантру повторять слова о слабом чемпионате, но даже в таких условиях у жаждущего к доминированию "Шахтера" возникают проблемы. Для тех, кто уже забыл об "Александрии" и "Минае", напоминанием стал матч с "Ворсклой".

Да, победа "Шахтера", Да, преимущество по некоторым важным статистическим компонентами, но отнюдь не картина полного доминирования над командой, которая с 29-й минуты играла в меньшинстве. Сработал фактор более широкой скамейки запасных. Забили два игрока, вышедшие на замену, да еще и в течение финального отрезка поединка – классическая картина кадрового преимущества над соперником.

Но что было на протяжении большей части игрового времени? С семнадцати ударов, нанесенных "Шахтером" по воротам, только три были в створ. Даже с двумя взятиями ворот эффективность выстрелов "горняков" была крайне низка – только 18 процентов. У "Ворсклы" – 25. С ее восьми ударов два были точными.

С ее восьми ударов шесть (!) состоялись из пределов штрафной, тогда как "Шахтер" с семнадцати попыток восемь раз пробивал из пределов шестнадцатиметровой зоны. Ситуация будто двоякая: можно говорить и о худшей способности "горняков" проникать во владения соперника, и о большем разнообразим на завершающей фазе атак.

Зоны ударов по воротам от игроков "Ворсклы" (вверху) и "Шахтера" (внизу) / скриншот - InStat

Поможет разобраться суммарный показатель "ожидаемых голов" (xG) после ударов – 0,14 у "Шахтера" и 0,08 у "Ворсклы". Но общий показатель xG всего матча у "Ворсклы" 0,6, а у "Шахтера" – 2,3. Понятно, что многие удары в исполнении "горняков" практически не несли воротам Рызныка реальной угрозы. Это не сенсация. Подобную картину можно отыскать и в других поединках "горняков". Это и есть проблески того стиля, который насаждает Роберто Де Дзерби – команда должна владеть мячом и проникать в чужие владения большими силами. Острота должна рождаться из комбинации, быстрых розыгрышей и проникновений.

Для этого высоко поднимаются защитники. Все начинается с их розыгрыша мяча. По тому, насколько часто со снарядом встречается Марлон, можно оценивать общее состояние "Шахтера". Вчера ничего удивительного не произошло – бразильский центральный защитник стал лидером поединка по количеству пасов. Но обратите внимание на общее значение – 83. У "Шахтера" в этом сезоне уже бывали поединки, когда Марлон выдавал 110-115+ передач за игру.

С картины выпал Исмаили. За 82-е минуты, проведенные на поле, он отдал только сорок передач. Что еще хуже – он стал единственным игроком в составе победителя, точность передач которого была менее 80-и процентов (75). И в противовес – Бондарь, отдавший 75 передач с процентом точности 99 (!). Учитывая восемнадцать единоборств, проведенных Валерием (67 процентов выигранных), можно говорить о реабилитации за не слишком удачный матч с "Зарей" неделю назад.

Некоторые статистические показатели Бондаря и Игоря Пердуты, который стал самым полезным игроком "Ворсклы" / скриншот - InStat

"Ворскла" насадила "Шахтеру" свои правила футбола, о чем можно судить по количеству единоборств (141) и статистике индивидуальных обводок игроков. "Шахтер" называют технической и творческой командой, а "Ворсклу" – типичным представителем украинского "лесорубочного" футбольного хозяйства. Но вчера эти "лесорубы" сделали больше обводок, чем "украинская Барселона" – 26 против 25-ти. Удачные обводки – по 15. Удивительное равенство в других статистических компонентах: отборы – 36:36, удачные отборы – 21:21; подборы – 40:38; потери мяча – 69:64.

У "Шахтера" 27 фолов за игру (личный антирекорд сезона) – это аномальный показатель ("Ворскла" – 8). Против "Зари" было одиннадцать фолов, против "Вереса" – десять, против "Динамо" в чемпионате – 15, против "Интера" и "Реала" в Лиге чемпионов – 16 и 7 соответственно. И так далее. Но не было попытки играть на чистых мячах, о чем свидетельствуют на семь выигранных единоборств больше, чем у соперника (67 против 74-х). Кроме Бондаря, старался Фернандо – 23 раза вступал в единоборства (второй лучший показатель матча, процент выигранных – 35). И даже Марлос шел в борьбу (десять единоборств с процентом эффективности 40, пятый показатель в команде), что вместе с голевой передачей, двумя ключевыми пасами, одним ударом по воротам и процентом точности передач 86 сделало его вторым лучшим игроком встречи после Манора Соломона по оценке InStat.

"Ворскла" навязала свой стиль и имела бы немалые шансы на успех, не будь того удаления – за это ей комплимент. "Шахтер" не пытался играть на чистых мячах – за это уже плюс команде Де Дзерби. В целом, центральный поединок тура дал немало пищи для анализа. Скучно не было.