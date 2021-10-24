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Заря - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Воспользуются ли луганчане осечкой конкурента?
zarya-lugansk.com
После успеха в еврокубках, луганская "Заря" попытается вернуться на победную волну в УПЛ. В воскресенье коллектив Скрипника встречается с "Колосом", которого сильно штормит на старте сезона. Кто одержит победу - нестабильные луганчане или потерявшиеся ковалевцы? Узнаем в 19:30.
Favbet-лига. 12-й тур
24 октября, Запорожье, стадион "Славутич Арена"
"Заря" 19:30 "Колос"
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