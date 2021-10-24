  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Воспользуются ли луганчане осечкой конкурента?

Заря - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

zarya-lugansk.com

UA-Футбол
Новина українською

После успеха в еврокубках, луганская "Заря" попытается вернуться на победную волну в УПЛ. В воскресенье коллектив Скрипника встречается с "Колосом", которого сильно штормит на старте сезона. Кто одержит победу - нестабильные луганчане или потерявшиеся ковалевцы? Узнаем в 19:30.

Читайте такжеЗаря - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 октября 2021

Favbet-лига. 12-й тур
24 октября, Запорожье, стадион "Славутич Арена"

"Заря" 19:30 "Колос"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...