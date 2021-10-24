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Йовичевич: Я готов грызть землю, чтобы сделать Днепр-1 чемпионом

Премьер-лига
(1 голосов)

Амбициозное заявление

Йовичевич: Я готов грызть землю, чтобы сделать Днепр-1 чемпионом

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич рассказал о его видении своих подопечных:

"У нас молодая команда, и все мы должны учиться и совершенствоваться, а тренироваться – как в последний раз. Каждый день отдавать работе всего себя, не экономя силы на завтра. Это и является залогом нашего прогресса, нашего движения вперед.

Я хочу видеть в глазах ребят невыносимый голод. Мы еще ничего не выигрывали, ничего не достигли. Не знаю, удастся ли мне сделать «Днепр-1» чемпионом, но для этого я готов грызть землю.

В любом случае со мной или без меня, жажда побед должна оставаться неотъемлемым атрибутом клуба", - сказал Йовичевич.

Напомним, что сейчас "Днепр-1" занимает четвертое место в таблице УПЛ, имея в активе 22 очка. Следующий матч подопечные Йовичевич проведут сегодня, 24 октября, против "Динамо". Старт встречи запланирован на 17:00.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
fcdnipro.com

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
24.10.2021 в 14:07
В коррупционной стране выграть чемпик кроме ДК или Кротовская нереально.Тут менять нужно федерацию и судей.3-е место реально.
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