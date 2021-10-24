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Йовичевич: Я готов грызть землю, чтобы сделать Днепр-1 чемпионом
Амбициозное заявление
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич рассказал о его видении своих подопечных:
"У нас молодая команда, и все мы должны учиться и совершенствоваться, а тренироваться – как в последний раз. Каждый день отдавать работе всего себя, не экономя силы на завтра. Это и является залогом нашего прогресса, нашего движения вперед.
Я хочу видеть в глазах ребят невыносимый голод. Мы еще ничего не выигрывали, ничего не достигли. Не знаю, удастся ли мне сделать «Днепр-1» чемпионом, но для этого я готов грызть землю.
В любом случае со мной или без меня, жажда побед должна оставаться неотъемлемым атрибутом клуба", - сказал Йовичевич.
Напомним, что сейчас "Днепр-1" занимает четвертое место в таблице УПЛ, имея в активе 22 очка. Следующий матч подопечные Йовичевич проведут сегодня, 24 октября, против "Динамо". Старт встречи запланирован на 17:00.
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