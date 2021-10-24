Йовичевич: Я готов грызть землю, чтобы сделать Днепр-1 чемпионом

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич рассказал о его видении своих подопечных:

"У нас молодая команда, и все мы должны учиться и совершенствоваться, а тренироваться – как в последний раз. Каждый день отдавать работе всего себя, не экономя силы на завтра. Это и является залогом нашего прогресса, нашего движения вперед.

Я хочу видеть в глазах ребят невыносимый голод. Мы еще ничего не выигрывали, ничего не достигли. Не знаю, удастся ли мне сделать «Днепр-1» чемпионом, но для этого я готов грызть землю.

В любом случае со мной или без меня, жажда побед должна оставаться неотъемлемым атрибутом клуба", - сказал Йовичевич.