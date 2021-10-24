Максимов: Я не люблю гнилых людей. Главное - всегда оставаться честным и порядочным

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о своем отношении к работе и к своим подопечным:

"В футболе все зависит от фарта и футболистов. Самое главное – объединить футболистов одной целью. Часто бывает, что у каждого свои задачи: один хочет подписать контракт и задача у него будет выполнена, другой что-то хочет выиграть, третьему надо засветиться и уехать за границу. Нужно сделать так, чтобы они все добивались на поле результатов, а не отрабатывали время. Зарплата зарплатой, она всегда будет. Я игрокам объясняю: вот вы подписали контракты, вы их уже получите – сейчас такое время, постарайтесь что-то выиграть, чего-то добиться

"Я не люблю "гнилых" людей. Среди футболистов всегда вижу таких и сразу убираю их из команды. Такие, к сожалению, встречаются. Если человек нормальный и видно, что он не подведет, буду относиться к нему соответственно. Нарушит когда-то режим – это можно простить. Главное – оставаться честным и порядочным", - сказал Максимов.