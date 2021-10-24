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Максимов: Я не люблю гнилых людей. Главное - всегда оставаться честным и порядочным

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер полтавского клуба дал комментарий о своих принцыпах

Максимов: Я не люблю гнилых людей. Главное - всегда оставаться честным и порядочным

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о своем отношении к работе и к своим подопечным:

"В футболе все зависит от фарта и футболистов. Самое главное – объединить футболистов одной целью. Часто бывает, что у каждого свои задачи: один хочет подписать контракт и задача у него будет выполнена, другой что-то хочет выиграть, третьему надо засветиться и уехать за границу. Нужно сделать так, чтобы они все добивались на поле результатов, а не отрабатывали время. Зарплата зарплатой, она всегда будет. Я игрокам объясняю: вот вы подписали контракты, вы их уже получите – сейчас такое время, постарайтесь что-то выиграть, чего-то добиться

"Я не люблю "гнилых" людей. Среди футболистов всегда вижу таких и сразу убираю их из команды. Такие, к сожалению, встречаются. Если человек нормальный и видно, что он не подведет, буду относиться к нему соответственно. Нарушит когда-то режим – это можно простить. Главное – оставаться честным и порядочным", - сказал Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбольный клуб

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
24.10.2021 в 14:40
Все то хорошо, но Максимов -- сам гнилой человек ! Если ему по каким-то причинам (известным только ему !!!!) не понравился футболист, он будет его чморить, мариновать на скамейке и уничтожать морально... Пример - это Эсеола, украинец и лучший бомбардир Казахстана...
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