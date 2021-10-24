Динамо - Днепр-1. Смотреть онлайн, LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ, 24.10.2021

Контекст одного из центральных матчей двенадцатого тура УПЛ очень прост и понятен: "Днепр-1" плохо играет против грандов и конкурентов. Поражения от "Зари", "Шахтера", "Десны", ничья с "Ворсклой". Чтобы серьезно претендовать на третью позицию, днепрянам нужно добавлять прежде всего в таких поединках. Выездная встреча с "Динамо" – идеальная возможность начать меняться уже сейчас.

У "Динамо" все по-другому. Ему меняться надо в матчах еврокубков, где не удается создавать конкуренцию грандам и полу-грандам европейского футбола. Но как измениться, если дома у тебя каждый день рутина? Матч с "Днепром-1" не обещает ничего нового. Хотя надежда умирает последней...

Смотрим вместе матч благодаря сигналу FootballHab. Плейер - ниже.

УПЛ. 12-й тур. 24.10.2021

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин

"Динамо" 17:00 "Днепр-1"

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