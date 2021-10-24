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ВИДЕО, как Селезнев оформил первое результативное действие за Минай

Премьер-лига
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ВИДЕО, как Селезнев оформил первое результативное действие за Минай

Фото: ФК Минай

Новина українською

В рамках 12-го тура УПЛ "Рух" на "Арене Львов" принимает "Минай". Закарпатцы дважды выходили вперед, однако дважды восстанавливали паритет львовяне.

Второй гол в ворота "Руха" помог оформить самый опытный игрок "Миная" Евгений Селезнев. Он вышел на замену на 50-й минуте встречи, а уже через 17 минут ассистировал на Дмитрия Билонога. 36-летний нападающий принял мяч на грудь и отдал пас на ход на партнеру, который выбегал к воротам и в борьбе переправил мяч мимо голкипера.

Для обоих результативные действия стали первыми в футболке закарпатцев. На счету Селезнева, в общем, уже 10 матчей, а на счету Билонога - девять.

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В статье: Евгений Селезнев Рух (Львов) ФК Минай
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
24.10.2021 в 15:48
И всего-то десять матчей понадобилось... Уровень, йопт
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Черноморчик (Одесса )
24.10.2021 в 15:47
Интересно сколько кормилец платит , что бы его выпускали на поле ?
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