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ВИДЕО, как Селезнев оформил первое результативное действие за Минай
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Фото: ФК Минай
В рамках 12-го тура УПЛ "Рух" на "Арене Львов" принимает "Минай". Закарпатцы дважды выходили вперед, однако дважды восстанавливали паритет львовяне.
Второй гол в ворота "Руха" помог оформить самый опытный игрок "Миная" Евгений Селезнев. Он вышел на замену на 50-й минуте встречи, а уже через 17 минут ассистировал на Дмитрия Билонога. 36-летний нападающий принял мяч на грудь и отдал пас на ход на партнеру, который выбегал к воротам и в борьбе переправил мяч мимо голкипера.
Для обоих результативные действия стали первыми в футболке закарпатцев. На счету Селезнева, в общем, уже 10 матчей, а на счету Билонога - девять.
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