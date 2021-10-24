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Иван Яремчук: В УПЛ сейчас футболисты не растут, а деградируют

Премьер-лига
(1 голосов)

Нужен сильный чемпионат

Иван Яремчук: В УПЛ сейчас футболисты не растут, а деградируют

meta-ratings/Автор невідомий

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Иван Яремчук поделился мнением на счет уровня Украинской Премьер-лиги:

"Чемпионат Украины сейчас слабый, в нем футболисты не растут, а деградируют. Должен быть сильный чемпионат, в котором идут "зарубы" и ведется серьезная борьба не только за чемпионство и другие призовые места, но и за еврокубковые путевки. Люди в таких условиях пытаются, дерутся, набираются опыта. Как в Английской Премьер-лиге, где аутсайдер может оказать достойное сопротивление лидеру, навязывая борьбу на всех участках поля.

А у нас что? Держание мяча, "тик-мик-пик" - и все. На внутренней арене "Шахтер" еще может обыграть "Зарю" 6:1, а тут вышел - и "пятерочку" от "Реала" получил! Ну как такие разные игры могут быть? В то же время и сама "Заря" вышла на матч в Софии - и выиграла", - сказал Яремчук.

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В статье: Иван Яремчук УПЛ
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Комментарии (5)
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Мрійник (Куп'янськ)
24.10.2021 в 16:31
"Деградують" - сказав лудоман, алкаш, збоченець, який сам просрав все що ц нього було, Ось з Вікіпедії: В Ізраїлі він встиг «відзначитися» у нефутбольному житті. Перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, Іван роздягнувся перед групою ізраїльських дівчат, після чого керівники «Хепоеля» посадили його в перший же літак, аби чимшвидше позбутися скандального футболіста. Перебуваючи у Німеччині, вподобав азартні ігри та за власними ж словами програв у казино майже все своє майно. Не в змозі зупинитися, Яремчук залишив у казино близько мільйона доларів та був вимушений продати квартиру в центрі Києва й дорогий джип. Жодного разу не був одружений, проте має позашлюбну доньку. Закінчивши футбольну кар'єру так і не зміг знайти собі заняття, проводячи майже весь час у казино. У грудні 2009 Яремчука було звинувачено у розбещенні неповнолітніх. За інформацією преси він неодноразово вступав в інтимний зв'язок з 13-річними школярками, котрих запрошував до себе додому. За різними відомостями Яремчук міг бути ув'язнений на термін від трьох до п'яти років. В ході слідства було встановлено, що Іван дійсно запрошував дівчат додому та займався з ними оральним сексом, платячи кожній за це по 200 гривень. Рішенням суду колишнього футболіста було засуджено до умовного терміну покарання.
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Ракицкий (Питер)
24.10.2021 в 16:47
Нормальный украинец))))))))мгагагагага
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Просто Квашин (Харьков)
24.10.2021 в 16:51
Ну да согласен.... Ты ж у него по 200 гривен регулярно зарабатывал....
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andy1973 (Рівне)
24.10.2021 в 16:25
Теж мені відкрив біном Ньютона. Всі такі розумні аж страшно. А що виграв Яремчук? Більше чим Марлос?
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0
-1
A.l.e.x. (Київ)
24.10.2021 в 16:23
український футбол знищує корупція
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0
-1


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