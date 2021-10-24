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Иван Яремчук: В УПЛ сейчас футболисты не растут, а деградируют
Нужен сильный чемпионат
meta-ratings/Автор невідомий
Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Иван Яремчук поделился мнением на счет уровня Украинской Премьер-лиги:
"Чемпионат Украины сейчас слабый, в нем футболисты не растут, а деградируют. Должен быть сильный чемпионат, в котором идут "зарубы" и ведется серьезная борьба не только за чемпионство и другие призовые места, но и за еврокубковые путевки. Люди в таких условиях пытаются, дерутся, набираются опыта. Как в Английской Премьер-лиге, где аутсайдер может оказать достойное сопротивление лидеру, навязывая борьбу на всех участках поля.
А у нас что? Держание мяча, "тик-мик-пик" - и все. На внутренней арене "Шахтер" еще может обыграть "Зарю" 6:1, а тут вышел - и "пятерочку" от "Реала" получил! Ну как такие разные игры могут быть? В то же время и сама "Заря" вышла на матч в Софии - и выиграла", - сказал Яремчук.
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