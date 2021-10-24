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Рух - ФК Минай 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Результативная ничья во Львове

Рух - ФК Минай 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

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В матче 12-го тура чемпионата Украины "Рух" и "Минай" выдали голевую феерию на "Арене Львов" - команды расписали результативную ничью. Гости дважды выходили вперед по ходу встречи, но так и не смогли удержать преимущество. После этого поединка "Львов" занимает 14-е место, а "Минай" 12-ю позицию в турнирной таблице.

Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса)
Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Игорь Дебенко (Ивано-Франковск)
Рух - ФК Минай 2:2
Голы: Фабрисио Альваренга 48, Юрий Климчук 72 - Рустам Ахмедзаде 13, Дмитрий Билоног 67

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай
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