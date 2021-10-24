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Рух - ФК Минай 2:2. Обзор матча и видео голов
Результативная ничья во Львове
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
В матче 12-го тура чемпионата Украины "Рух" и "Минай" выдали голевую феерию на "Арене Львов" - команды расписали результативную ничью. Гости дважды выходили вперед по ходу встречи, но так и не смогли удержать преимущество. После этого поединка "Львов" занимает 14-е место, а "Минай" 12-ю позицию в турнирной таблице.
Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса)
Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Игорь Дебенко (Ивано-Франковск)
Голы: Фабрисио Альваренга 48, Юрий Климчук 72 - Рустам Ахмедзаде 13, Дмитрий Билоног 67
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