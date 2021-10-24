Рух - ФК Минай 2:2. Обзор матча и видео голов

В матче 12-го тура чемпионата Украины "Рух" и "Минай" выдали голевую феерию на "Арене Львов" - команды расписали результативную ничью. Гости дважды выходили вперед по ходу встречи, но так и не смогли удержать преимущество. После этого поединка "Львов" занимает 14-е место, а "Минай" 12-ю позицию в турнирной таблице.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса)

Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Игорь Дебенко (Ивано-Франковск)

Рух - ФК Минай 2:2

Голы: Фабрисио Альваренга 48, Юрий Климчук 72 - Рустам Ахмедзаде 13, Дмитрий Билоног 67