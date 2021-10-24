Владимир Шаран: Де Дзерби выбежал на поле, будто это матч первенства области

Один из представителей когорты украинских тренеров поделился мнением о непприятном эпизоде, который имел место в матче 12-го тура УПЛ в Полтаве, где встречались "Ворскла" и донецкий "Шахтер".

"Хотел бы обратить внимание на то, как нас, украинских тренеров, угнетают в процессе арбитража, начал свой комментарий Владимир Шаран. Я, как и мои коллеги Юрий Максимов и Руслан Костышин такие же эмоциональные люди, как и работающие в нашем футболе иностранные специалисты. Арбитры нам почему-то сразу показывают желтые или красные карточки за любое нарушение – либо ты сказал что-то не так, либо вышел за линию. А тут люди просто выбегают на футбольное поле, будто это не матч под эгидой УПЛ, а игра первенства области в каком-нибудь селе. Мирча Луческу вышел к центру поля в матче, в котором его "Динамо" сыграло с "Колосом" 2:2. А во вчерашней игре в Полтаве после забитого мяча наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби побежал на футбольное поле метров на двадцать!

Я понимаю, это все эмоции. Но мы, украинские тренеры, в ходе игры бегаем вдоль боковой линии, а не позволяем себе переходить границы таким образом. Иностранцев же, похоже, это не касается. Они выбегают на поле, но никаких корректив в их адрес нет – ни со стороны четвертого арбитра, ни со стороны главного. Почему так? Это единственный вопрос, который меня взволновал по вчерашнему поединку "Ворскла" - "Шахтер". Неприятно на это смотреть. Имеют место двойные стандарты.

Да, я понимаю, что Луческу – признанный в Европе метр тренерского цеха, но это вовсе не значит, что в упомянутой игре с "Колосом" нужно выходить на середину поля и говорить судье, все, что ты думаешь. Если бы это сделал украинский тренер, то можно не сомневаться: сразу же была бы показана красная карточка! И сейчас я говорю не за себя, имевшего уже три удаления, и не за Максимова и Костышина, у которых их тоже хватало, а о любом отечественном специалисте. Вот почему, скажите мне, судьи не проявляют одинаковую принципиальность ко всем без исключения? Мы – украинская нация, которая борется за украинцев и стремится к тому, чтобы у нас в стране все было хорошо и мы были в Евросоюзе. А получается нонсенс. Тысячи болельщиков смотрят футбольные матчи с такими эпизодами, как в Полтаве, и не понимают, что происходит. Это вообще из ряда вон выходящее".