Милевский эмоционально попрощался с болельщиками на НСК Олимпийский

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский попрощался с болельщиками киевского клуба на НСК "Олимпийский". Это случилось во время перерыва в матче 12-го тура УПЛ против "Днепра-1".

36-летний экс-нападающий сделал круг почета под известную болельщикам "Динамо" песню "Виват, король!" и пожал руки многим фанатам на трибунах.

Милевский выступал в составе киевского клуба с 2002 по 2013 годы. Футболист провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста.