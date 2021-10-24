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Милевский эмоционально попрощался с болельщиками на НСК Олимпийский

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Артёму были рады на трибунах

Милевский эмоционально попрощался с болельщиками на НСК Олимпийский

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский попрощался с болельщиками киевского клуба на НСК "Олимпийский". Это случилось во время перерыва в матче 12-го тура УПЛ против "Днепра-1".

36-летний экс-нападающий сделал круг почета под известную болельщикам "Динамо" песню "Виват, король!" и пожал руки многим фанатам на трибунах.

Милевский выступал в составе киевского клуба с 2002 по 2013 годы. Футболист провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста.

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В статье: Артем Милевский Киев. НСК "Олимпийский" Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Комментарии (6)
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Ol-g (Одесса)
24.10.2021 в 20:10
Спасибо!
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0
0
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zloyded (Киев)
24.10.2021 в 19:59
А чому не зазначено, що це гравець збірної України?! Нагороджений Державною нагородою Орденом "За мужність"! Чи таке на згадують?!
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0
0
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olegirkovskiy (Dnepr)
24.10.2021 в 19:50
Он просто нормальный парень и футболист классный...
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+3
0
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serhi2011 (Барселона)
24.10.2021 в 19:28
можно по різному відноситись до цього гравця,але такий його крок заслуговує на повагу,дякую за минулі виступи в Україні!
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+4
0
vgolovan (полтава)
24.10.2021 в 19:26
вспомнилось - когда миля играл за динамо я перестал болеть за эту команду
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0
-2
vgolovan (полтава)
24.10.2021 в 19:25
Милевский выступал в составе киевского клуба с 2002 по 2013 годы. Футболист провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста. - а королем так и не стал
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0
-2


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