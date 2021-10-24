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Милевский эмоционально попрощался с болельщиками на НСК Олимпийский
Артёму были рады на трибунах
Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский попрощался с болельщиками киевского клуба на НСК "Олимпийский". Это случилось во время перерыва в матче 12-го тура УПЛ против "Днепра-1".
36-летний экс-нападающий сделал круг почета под известную болельщикам "Динамо" песню "Виват, король!" и пожал руки многим фанатам на трибунах.
Милевский выступал в составе киевского клуба с 2002 по 2013 годы. Футболист провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста.
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Комментарии (6)
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Ol-g (Одесса)
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zloyded (Киев)
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