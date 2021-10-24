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Цыганков вернулся! Шедевральный выстрел вингера Динамо - ВИДЕО
Виктор открыл счет в игре с "Днепром-1"
фото - ФК "Динамо" Київ
В матче 12-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимает "Днепр-1".
Счет в поединке на 50-й минуте открыл вингер хозяев Виктор Цыганков. Капитан динамовцев получил мяч на правом фланге атаки, сместился в центр и поразил дальнюю "девятку" ворот днепрян.
В текущем сезоне УПЛ 23-летний Цыганков принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 голевую передачу.
Видео эффектного гола Цыганкова в матче с "Днепром-1"
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Комментарии (5)
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karpatoman (Львів)
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C_Ballack (Днепр)
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