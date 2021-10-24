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Цыганков вернулся! Шедевральный выстрел вингера Динамо - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Виктор открыл счет в игре с "Днепром-1"

Цыганков вернулся! Шедевральный выстрел вингера Динамо - ВИДЕО

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

В матче 12-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимает "Днепр-1".

Счет в поединке на 50-й минуте открыл вингер хозяев Виктор Цыганков. Капитан динамовцев получил мяч на правом фланге атаки, сместился в центр и поразил дальнюю "девятку" ворот днепрян.

В текущем сезоне УПЛ 23-летний Цыганков принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 голевую передачу.

Видео эффектного гола Цыганкова в матче с "Днепром-1"

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков СК Днепр-1
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Комментарии (5)
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karpatoman (Львів)
24.10.2021 в 19:58
Краще би Барсі так забив.
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Serg02 (Одесса)
24.10.2021 в 19:07
А 10 реклам слабо?
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xapyga (Запорожье)
24.10.2021 в 19:18
какие рекламы??? Такое чувство что в инет первый день зашел. Есть блокировщик рекламы, ставь и не мучайся
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Лекарь (село Дарница)
24.10.2021 в 18:54
А куда уходил Цыганков?
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C_Ballack (Днепр)
24.10.2021 в 19:00
Тоже возник такой вопрос))) пишут и сами не понимают какой бред...
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