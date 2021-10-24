УПЛ. Динамо - Днепр-1 2:0. Благодатное влияние Луческу

Для "Днепра-1" это было испытание. Клуб и команда декларируют высокие цели, но до сих пор остаются без громких побед в УПЛ. Поражения от "Шахтера" и "Зари" показали, что коллектив Йовичевича еще не вырос из коротких штанишек. С другой стороны, те матчи дали игрокам и тренеру опыт, который очень необходим для борьбы на высоком уровне. Сегодня, собственно, этот опыт пригодился. "Днепр-1" был спокойным и почти не ошибался. Это оставило об игре гостей хорошее впечатление, хотя и не принесло результат.

"Днепр-1" начал матч активнее, зажимая "Динамо" на его половине поля. Традиционно команда Йовичевичв строила атаки с учетом сильных качеств Довбика, однако сегодня удивил выход в основе Ярмолюка. Не Чуже, не Назаренко, а именно 17-летнего Ярмолюка. Он неплохо сотрудничал с Артемом впереди и однажды в первом тайме даже оказался на ударной позиции. Мимо ворот. Как и впоследствии удар Довбика.

"Динамо" завладело инициативой где-то с пятнадцатой минуты. Эрик Рамирес, который сегодня действовал на острие атаки (а на месте Де Пены – Витиньо, плюс Шепелев и Андриевский в центре поля вместо Шапаренко и Сидорчука) опускался в глубину в поисках мяча. А когда его находил, прорывался вперед. Так возникло несколько перспективных ситуаций. Рамирес раз или дважды бил по воротам, били и Витиньо с Цыганковым, а Буяльский как всегда пытался выскочить из ниоткуда. Но все это было как-то пресно. "Динамо" не хватало остроты.

Луческу понимал это как никто другой, поэтому и провел в перерыве сразу три замены. Ну и, наверное, использовал острое словцо. Как следствие – совсем другая команда в начале второго тайма. Команда, которая быстрее и качественнее двигала и разыгрывала мяч. А дальше – только мастерство, которого у динамовцев на фоне соперников из УПЛ хватает. Цыганков принял передачу от Сидорчуа, несколькими финтами сместился с фланга в центр и пробил в дальний угол – точно в стиле Ярмоленко.

Затем был удар Шапаренко значительно выше ворот, но больше надо говорить о "Днепре-1". Ему нужно было перестраиваться и частично это команде Йовичевича удалось. По крайней мере, появились моменты. Сначала – когда бил Довбик головой. Потом – когда Ярмолюк, Довбик и, кажется, Лучкевич создавали панику во владениях Бущана, но никто так и не пробил по воротам. Матч уже не был таким пресным.

Проблема в том, что интрига умерла сразу после очередной замены от Луческу. Вышел Гармаш и через две минуты оформил взятие ворот. Передача от Забарного на правый фланг на Цыганкова, Логинов пропустил мяч, Виктор ворвался в свободную зону и сделал пас мимо того же Логинова, который сместился в центр. Снаряд оказался на ноге у Гармаша, а затем, рикошетом от ноги многострадального Логинова, – в сетке ворот. Можно было расходиться.

"Днепр-1" не нашел в себе сил переломить ход борьбы или хотя бы пощипать соперника на прощание. "Динамо" могло забивать третий раз усилиями Буяльского, но дуэль у Виталия выиграл Кожокару. Киевляне и дальше нагнетали, даже не давая возможность сопернику поднять голову. Гармаш, Цыганков, Буяльский и Шапаренко неслись вперед, а последние двое еще и бомбардировали дальними ударами. Йовичевич не провалил очередной поединок против гранда, но штанишки до сих пор коротки.

"Динамо" возвращает себе первую строчку, а на третьей останется "Ворскла". Но вплотную к ней может приблизиться "Заря", которая играет с "Колосом".

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Максим Чертоляс (Херсон)

"Динамо" - СК "Днепр-1" 2:0

Голы: Виктор Цыганков 50, Денис Гармаш 70

"Динамо": Георгий Бущан, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 46), Эрик Рамирес (Денис Гармаш 68), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко (Александр Караваев 76), Александр Андриевский (Сергей Сидорчук 46), Витиньо дос Сантос (Карлос Де Пена 46), Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Томаш Кендзёра

СК "Днепр-1": Валентин Кожокару, Нелсон Монте, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк, Егор Ярмолюк (Александр Назаренко 71), Сергей Логинов (Марио Чуже 85), Валерий Лучкевич (Владимир Адамюк 72), Невен Джурасек (Билл 86), Александр Сваток, Александр Пихалёнок, Даниил Игнатенко

Предупреждения: Александр Андриевский 40 - Даниил Игнатенко 34, Сергей Логинов 69