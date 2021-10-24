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УПЛ. Динамо - Днепр-1 2:0. Благодатное влияние Луческу

Премьер-лига
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(2 голосов)

Предсказуемый результат, не не самый простой сценарий матча для чемпиона

УПЛ. Динамо - Днепр-1 2:0. Благодатное влияние Луческу

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Для "Днепра-1" это было испытание. Клуб и команда декларируют высокие цели, но до сих пор остаются без громких побед в УПЛ. Поражения от "Шахтера" и "Зари" показали, что коллектив Йовичевича еще не вырос из коротких штанишек. С другой стороны, те матчи дали игрокам и тренеру опыт, который очень необходим для борьбы на высоком уровне. Сегодня, собственно, этот опыт пригодился. "Днепр-1" был спокойным и почти не ошибался. Это оставило об игре гостей хорошее впечатление, хотя и не принесло результат.

"Днепр-1" начал матч активнее, зажимая "Динамо" на его половине поля. Традиционно команда Йовичевичв строила атаки с учетом сильных качеств Довбика, однако сегодня удивил выход в основе Ярмолюка. Не Чуже, не Назаренко, а именно 17-летнего Ярмолюка. Он неплохо сотрудничал с Артемом впереди и однажды в первом тайме даже оказался на ударной позиции. Мимо ворот. Как и впоследствии удар Довбика.

"Динамо" завладело инициативой где-то с пятнадцатой минуты. Эрик Рамирес, который сегодня действовал на острие атаки (а на месте Де Пены – Витиньо, плюс Шепелев и Андриевский в центре поля вместо Шапаренко и Сидорчука) опускался в глубину в поисках мяча. А когда его находил, прорывался вперед. Так возникло несколько перспективных ситуаций. Рамирес раз или дважды бил по воротам, били и Витиньо с Цыганковым, а Буяльский как всегда пытался выскочить из ниоткуда. Но все это было как-то пресно. "Динамо" не хватало остроты.

Луческу понимал это как никто другой, поэтому и провел в перерыве сразу три замены. Ну и, наверное, использовал острое словцо. Как следствие – совсем другая команда в начале второго тайма. Команда, которая быстрее и качественнее двигала и разыгрывала мяч. А дальше – только мастерство, которого у динамовцев на фоне соперников из УПЛ хватает. Цыганков принял передачу от Сидорчуа, несколькими финтами сместился с фланга в центр и пробил в дальний угол – точно в стиле Ярмоленко.

Затем был удар Шапаренко значительно выше ворот, но больше надо говорить о "Днепре-1". Ему нужно было перестраиваться и частично это команде Йовичевича удалось. По крайней мере, появились моменты. Сначала – когда бил Довбик головой. Потом – когда Ярмолюк, Довбик и, кажется, Лучкевич создавали панику во владениях Бущана, но никто так и не пробил по воротам. Матч уже не был таким пресным.

Проблема в том, что интрига умерла сразу после очередной замены от Луческу. Вышел Гармаш и через две минуты оформил взятие ворот. Передача от Забарного на правый фланг на Цыганкова, Логинов пропустил мяч, Виктор ворвался в свободную зону и сделал пас мимо того же Логинова, который сместился в центр. Снаряд оказался на ноге у Гармаша, а затем, рикошетом от ноги многострадального Логинова, – в сетке ворот. Можно было расходиться.

"Днепр-1" не нашел в себе сил переломить ход борьбы или хотя бы пощипать соперника на прощание. "Динамо" могло забивать третий раз усилиями Буяльского, но дуэль у Виталия выиграл Кожокару. Киевляне и дальше нагнетали, даже не давая возможность сопернику поднять голову. Гармаш, Цыганков, Буяльский и Шапаренко неслись вперед, а последние двое еще и бомбардировали дальними ударами. Йовичевич не провалил очередной поединок против гранда, но штанишки до сих пор коротки.

"Динамо" возвращает себе первую строчку, а на третьей останется "Ворскла". Но вплотную к ней может приблизиться "Заря", которая играет с "Колосом".

Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Максим Чертоляс (Херсон)
"Динамо" - СК "Днепр-1" 2:0
Голы: Виктор Цыганков 50, Денис Гармаш 70

"Динамо": Георгий Бущан, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 46), Эрик Рамирес (Денис Гармаш 68), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко (Александр Караваев 76), Александр Андриевский (Сергей Сидорчук 46), Витиньо дос Сантос (Карлос Де Пена 46), Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Томаш Кендзёра

СК "Днепр-1": Валентин Кожокару, Нелсон Монте, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк, Егор Ярмолюк (Александр Назаренко 71), Сергей Логинов (Марио Чуже 85), Валерий Лучкевич (Владимир Адамюк 72), Невен Джурасек (Билл 86), Александр Сваток, Александр Пихалёнок, Даниил Игнатенко

Предупреждения: Александр Андриевский 40 - Даниил Игнатенко 34, Сергей Логинов 69

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Комментарии (43)
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Rezerf (Чернігів)
24.10.2021 в 20:16
Йовічевич тактично дуже обмежений. Гра будується на жорсткому пресингу, а там як пройде. Якщо фізики не достає - піші пропало.
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0
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Rezerf (Чернігів)
24.10.2021 в 20:11
Цей Рамірес - шматок лайна. Його знайшли десь в купі венесуельского шлаку? Довго приймає рішення, кволий щ м'ячем. Покищо ніачьом. Дніпро добре пресингував в 1таймі, а в другому здувся. І серед тижня грав?
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0
Геродот (Винница)
24.10.2021 в 20:05
Тур этот примечателен тем, что Шахтер после Зари отцепил от борьбы за чемпионство и Ворсклу, а Динамо сегодня - Днепр-1. Больше претендентов на золото-серебро не осталось, что еще раз подтвердило существующий статус УПЛ - есть Динамо и Шахтер и все остальные. А из этих остальных - половина тех, кто почитает за счастье хоть как-то зацепиться за вышку на следующий сезон. Остальные болтаются в средине турнирной таблицы. Как говорил в одном мультфильме ослик ИА - "Печальное зрелище". А если серьезно, то уже первый тайм показал, что Днепр-1 приехал с одной целью - не пропустить и увезти очко. В первом тайме им это удавалось на фоне не очень уверенной игры в атаке Рамиресса и Витиньо. Где-то откровенно везло. Но во втором тайме все встало на свои места. Динамо, проведя замены, усилило темп игры, и сразу стало заметно, что защита Днепра-1 такая же убогая, как и у Шахтера. Показательным был гол Цыганкова. Сместившись с правого фланга в центр он спокойно пробил, а в это время в трех метрах от него в центре штрафной спокойно стояли два защитника, никто из них даже не попытался помешать Цыганкову пробить. Я уже не говорю о защитнике Логинове - капитане, тот вообще тупо пропустил на своем фланге проход киевлян, что привело к голу. Нападение Днепра-1 выглядело откровенно беззубо. Почти незаметен был обычно агрессивный Гуцуляк, инертным был и Довбик, почти всю игру он редко вступал в борьбу, часто просто обозначал свое присутствие на поле, почти не отрабатывал в защите. В результате ни одного реального голевого момента у ворот Динамо не было создано. Такое впечатление, что Днепр-1 проиграл матч еще до его начала. После такой слабой игры против лидера Днепр-1 показал, что он никакая не третья сила в УПЛ, на этот статус скорее может претендовать Ворскла, которая вчера, потеряв несколько ключевых игроков перед игрой с Шахтером, да еще играя в меньшинстве почти полтора тайма, дала настоящий бой вице-чемпиону. Динамо - успеха в ответке с Барсой.
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.10.2021 в 20:04
Как такое можно было смотреть сегодня??? Столько же крутейших матчей!
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+1
-4
prostors (Вольногорск)
24.10.2021 в 20:10
смотри свой Киевский Шахтер, кто мешает, повтор Шахтер - Реал.
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+3
0
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Ракицкий (Питер)
24.10.2021 в 20:02
Соперников нет в ЧУ((Цыганков забивает но за сборную он как будто он первый раз на поле.Долбика с топ-командами не видно.Футбола в Украине нет.
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+2
-7
Gerd Muller (Житомир)
24.10.2021 в 20:25
Сам ти "Долбик".
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+1
0
balamyt (Boston)
24.10.2021 в 19:59
Мне обидно за. Днепр1. Но у команды явно не хватает мастества и характера..чтобы побеждать команды равные или сильнее ..себя., как-то. Безнадёжно и. Без. Перспективно..Этот состав явно не под. ЛЕ..
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+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.10.2021 в 19:51
Ниочем
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+1
-3
Only DK (Kyiv)
24.10.2021 в 19:22
Молодцы. Главное не подпускать кротовскую парашу слишком близко
Ответить
+6
-5
аr_UPL (Киев)
24.10.2021 в 19:18
Дід дав Супрязі відпочити, я так розумію
Ответить
+4
0
fanat_football (Херсон)
24.10.2021 в 19:17
Короче, те же и Гармаш! Молодец, Денис.
Ответить
+7
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.10.2021 в 19:14
Как всегда, уверенная, спокойная победа чемпионов ! Всех болельщиков Динамо с победой! Проституткам из Крыма и засранцам жмеринским сосать конфеты.
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+10
-5
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
24.10.2021 в 19:41
А "як завжди" продовжиться до гри з Барарiєю чи з Барселоною?
Ответить
+1
-4
Gerd Muller (Житомир)
24.10.2021 в 20:02
З Реалом, Шерифом, Інтером.
+4
0
Comment06 (Украина)
24.10.2021 в 19:11
Для уверенной победы Динамо над скорее гренадерами, чем футболистами из Днепра хватило перевеса в классе одного Цыганкова (действительно, классный гол забил), и деревянности одного Логинова (тупо не перехватил передачу плюс два корявых рикошета).
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+2
-2
osadob07 (жмеринка)
24.10.2021 в 19:10
ну вот,посыпались хвалебные оды О Великому и Мудрейшему ибн Луческу.Толи дело 4 дня назад.Аж приятно
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+4
-7
prostors (Вольногорск)
24.10.2021 в 20:13
Да. Шахтер - Реал было приятно.
Ответить
0
0
Днепр футбол (Днепр)
24.10.2021 в 19:08
Чисто тренерская победа "Динамо"... Днепр выглядел командой беззубой,, командой не идущей на обострение. Тактика без шансов на победу.. Замены вовремя не проведены. Йовичевич оказался слабым тренером, перестраховщиком. Жаль с Скрипником не срослось.
Ответить
+2
-3
avatar
walcom (Киев)
24.10.2021 в 19:12
та ну в 1м тайме хорошо прессинговали..
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+2
-2
мы за динамо (киев)
24.10.2021 в 19:17
вкдк мав багатократну перевагу в центрі. особливо в другому таймі.
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+2
-1
мы за динамо (киев)
24.10.2021 в 19:05
вкдк переміг на класі. без суддівської допомоги. ніяких несподіванок. так шо слюні підберіть. пс мовчки дивитись і вчитись.бруд залиште для власного вжитку.
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+9
-3
Алекс1955 (Донецк)
24.10.2021 в 19:05
Одно не пойму, зачем покупать и брать в аренду массу нападающих, если есть Гармаш?
Ответить
+9
-1
fanat_football (Херсон)
24.10.2021 в 19:19
Ответить
+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
24.10.2021 в 19:05
Всех с победой! Что то наш психованный расзабивался) Днепр временами выглядел очень хорошо. И с первой строчкой!
Ответить
+6
-3
мы за динамо (киев)
24.10.2021 в 19:06
я тобі про це давно казав. ну шо так буде
Ответить
+3
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
24.10.2021 в 19:15
Доля везения, если б был нападающим то вряд ли Дениска играл)
+1
-2
мы за динамо (киев)
24.10.2021 в 19:20
доречі і забарний видимо прогресує. сидорчук на прийнятному рівні. трохи пригальмував шапаренко. сподіваюсь тимчасово.
Ответить
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
24.10.2021 в 19:26
Со всем согласен кроме Сидорчука, показательно была как Барса царила в центре поля.
0
-2
мы за динамо (киев)
24.10.2021 в 19:31
ти ще зможеш і в цьому переконатись.
+1
0
vituynia (Черкассы)
24.10.2021 в 19:33
А с Андриевским и Шепелевым,в центре поля царил даже Днепр-1.Как не критикуй Сидорчука,а альтернативы ему в центре поля,в нынешнем Динамо нету.
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
24.10.2021 в 19:41
Так в этом и проблема что Сидор безальтернативный, прискорбно что этот Буратино лучший в Динамо на этой позиции
0
-1
balamyt (Boston)
24.10.2021 в 19:03
Противно смотреть..на. импотентные. Игры. Днепр1.. Какое им там 3 место.
Ответить
+5
-3
balamyt (Boston)
24.10.2021 в 19:07
Даже комментировать. Нечего...Какая то безнадёжно. во всех линиях..т.к. нет того класса который позволял тому. Днепру быть уверенным в себе..
Ответить
+4
-1
avatar
ua-football-2021 (Київ)
24.10.2021 в 19:01
Динамо Київ з перемогою!) супрягу краще подалі тримати від основи. Циганков та Гармаш - красави!) А що Довбик? Нічого.
Ответить
+4
-4
аалекс ( Крым)
24.10.2021 в 19:00
Все по плану. Или кто-то сомневался?
Ответить
+4
-5
avatar
Американец 2000
24.10.2021 в 18:59
Какой неожиданный результат ))))))))))))))))
Ответить
+7
-13
avatar
ua-football-2021 (Київ)
24.10.2021 в 19:03
А це тупеньке нікчемне створіння все скавучить
Ответить
+5
-8
C_Ballack (Днепр)
24.10.2021 в 18:58
Пока у Днепра будут такие ослы как Логинов, то нехер в те еврокубки и лезть, позориться...
Ответить
+2
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
24.10.2021 в 18:57
Як всi i очикували, пердяни послужливо розпростерли булки.
Ответить
+6
-14
Only DK (Kyiv)
24.10.2021 в 19:22
Прямо как шлюхтер перед Шерифом
Ответить
+5
-3
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
24.10.2021 в 19:39
Ти хтiв напевне сказати "як Динамо у вереснi 2010-го перед Шерифом"
0
-2
Gerd Muller (Житомир)
24.10.2021 в 20:21
А чого ж Ахметка не проплатив супротив?
Ответить
0
0


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