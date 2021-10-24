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Кучук: В такой игре и ничья - хороший результат для нас

Премьер-лига
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Тренер доволен своими подопечными

Кучук: В такой игре и ничья - хороший результат для нас

Фото: ФК Рух

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Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук дал комментарий после ничьей с "Минаем" (2:2) в матче УПЛ:

"Не хотел бы обращать внимание на проблемы, с которыми команда столкнулась перед поединком. В это сложное время может заболеть полкоманды, а то и вся команда. Поэтому каждый, кто выходит на поле, должен научиться качественно закрывать позицию своего партнера. Нам это сегодня не удалось сделать.

Буквально с первой же атаки соперника, которую мы не сыграли до конца, получили гол в свои ворота. Умение настроиться на игру и способность дожимать соперника - это проявление мастерства и уровня футболистов. Мы пока этого делать не умеем.

Благодарен ребятам, что научились терпеть и давить, давить... Взять хотя бы Мысыка. Он еще два дня назад не тренировался с командой. Но все равно вышел и показал хорошую игру. Вышел Марьян, мы перестали нервничать, перестали проваливаться на левом фланге. Мы постоянно пытались атаковать, хотя в нападении у нас практически ничего не клеилось. В такой игре и ничья хороший результат для нас", - сказал Кучук.

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай Алексей Кучук
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Источник:
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