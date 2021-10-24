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Динамо - СК Днепр-1 2:0. Обзор матча и видео голов
Киевляне перевернули игру во втором тайме
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
В рамках 12-го тура чемпионата Украины команда Мирчи Луческу дома обыграла подопечных Игоря Йовичевича. В составе динамовцев забитыми мячами отметились полузащитники: Виктор Цыганков и Денис Гармаш. Особенно эффектным вышел первый гол киевлян - капитан "бело-синих" поразил ворота днепрян дальним выстрелом. "Динамо" продолжает лидировать в УПЛ, а "Днепр-1" замыкает четверку лучших.
Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Максим Чертоляс (Херсон)
Голы: Виктор Цыганков 50, Денис Гармаш 70
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