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Динамо - СК Днепр-1 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Киевляне перевернули игру во втором тайме

Динамо - СК Днепр-1 2:0. Обзор матча и видео голов

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

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В рамках 12-го тура чемпионата Украины команда Мирчи Луческу дома обыграла подопечных Игоря Йовичевича. В составе динамовцев забитыми мячами отметились полузащитники: Виктор Цыганков и Денис Гармаш. Особенно эффектным вышел первый гол киевлян - капитан "бело-синих" поразил ворота днепрян дальним выстрелом. "Динамо" продолжает лидировать в УПЛ, а "Днепр-1" замыкает четверку лучших.

Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Максим Чертоляс (Херсон)
"Динамо" - СК "Днепр-1" 2:0
Голы: Виктор Цыганков 50, Денис Гармаш 70

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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