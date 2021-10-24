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Луческу: После разговора в раздевалке во время перерыва картина на поле изменилась

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер доволен победой над соперником

Луческу: После разговора в раздевалке во время перерыва картина на поле изменилась

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился впечатлениями после победы над "Днепром-1" (2:0) в матче 12-го тура УПЛ:

- Сложная игра с хорошим соперником. У "Днепра-1" была неделя на подготовку к этому матчу, мы же сыграли тяжелый поединок в Барселоне, после которого получили порцию критики. Мы провели анализ и разбор этой игры. Возвращаться после Лиги чемпионов ко внутреннему чемпионату – всегда сложно. Тем более, мы встречались сегодня с одной из лучших команд нашего первенства. Поэтому матч был сложным.

В первом тайме была равная игра, даже с преимуществом нашего соперника. Мы спешили доставить мяч в штрафную "Днепра-1", суетились, что приводило к ошибкам и потерям мяча. Соперник использовал наши потери через хороший контроль мяча. Они не создавали опасных моментов у наших ворот, но мяч отдавали тяжело.

После разговора в раздевалке в перерыве и проведенных замен картина на поле изменилась. Мы стали контролировать мяч и заставили соперника играть так, как мы хотим – чтобы они выходили в прессинг и бегали за мячом. Тем самым смогли освободить зоны за их спинами, куда мы должны были врываться. Игра с нашей стороны стала совсем другой.

В целом же, я доволен результатом и игрой. Единственное, что мне не до конца понравилось, и я сказал об этом игрокам, – профессиональные футболисты, которые выступают в Лиге чемпионов, должны доигрывать эпизоды до конца. Мы создали большое количество опасных моментов у чужих ворот, но реализация была слабой. Мы выходили три в один, четыре в два, и должны были реализовывать эти шансы и забивать голы, готовясь тем самым к матчам Лиги чемпионов. Поэтому хотелось бы от игроков больше концентрации и профессионализма.

- Если бы вы выпустили Сидорчука, Шапаренко и Гармаша со стартовых минут, счет мог быть в пользу "Динамо" уже в первом тайме?

- У каждой игры своя история. Я изначально предполагал, что мы будем так играть, ведь сложно выходить на поле через два дня на третий. Поэтому я должен был внести эти замены. Это была моя программа, я так подготовил эту игру. Мы взяли три важных очка и с энтузиазмом готовимся к следующим матчам.

- Впереди у "Динамо" две выездные игры с "Мариуполем". Как команда будет решать эту проблему?

- Сложности в первую очередь касаются дороги. Как вы понимаете, выезд в Мариуполь – один из самых сложных: нужно лететь в Запорожье, а оттуда ехать автобусом. Это оставляет отпечаток. После кубковой игры необходимо возвращаться обратно, ведь Мариуполь в "красной" зоне, а через день – снова повторить этот путь. Придется дважды съездить в Мариуполь, но такова жизнь футболистов. Это наша профессия, и мы должны сделать все как можно лучше.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
Сайт ФК "Динамо"

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