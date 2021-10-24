Заря - Колос 1:0. Серость в условиях кадрового дефицита

Эль Классико, Северо-западное дерби Англии, дерби Италии, встреча Луческу и Йовичевича, битва Спаллетти против Моуриньо, "Заря" - "Колос". Согласитесь, в списке хедлайнеров воскресенья, поединок в Запорожье выглядит лишним, особенно учитывая угнетающие трибуны без зрителей на "Славутич-Арене". С другой стороны, может не стоит смотреть на имена? Возможно именно "Заря" и "Колос" могли подарить зрителям невероятное шоу, о котором мы бы рассказывали своим детям, а они - своим? Давайте узнаем это.

Луганский клуб подходил к сегодняшней встрече после двух изнурительных матчей. Не так давно коллектив Скрипника в пух и прах был разбит "Шахтером", а спустя четыре дня добыл первую победу в еврокубках. Учитывая травмы Назарины и Вернидуба, а также ссылку в дубль Кочергина, Виктор Анатольевич был ограничен в своих ресурсах. Он снова сыграл в 4-2-3-1, снова выпустил в опорную зону Хомченовского, а единственной заменой стал выход Лунева вместо Громова. У "Колоса" состав читался еще в анонсе. Кузнецов продолжил играть в четыре центрбека, изменив после фиаско в Днепре лишь несколько фамилий.

Говоря прямо, о событиях первого тайма вы вряд ли будете рассказывать своим детям. Да и вообще вряд ли с кем-то захотите поделиться фактом, что вместо битвы "Ливерпуля" и "МЮ" выбрали матч в Запорожье. Футбола было очень мало. Луганчане выглядели тяжело, но все равно старались игру вести, в то время, как "Колос" изредка бежал вперед, в остальное время находясь на своей половине. Один факт. За 45 минут времени команды на двоих нанесли пять ударов и 20 раз нарушили правила. В первые 45 минут было два удара в створ и четыре желтые карточки. Согласны, то еще зрелище.

Но нашелся герой, а вместе с ними и забитый гол. Началось все в центре поля, где новый опорник Хомченовский зацепился за мяч, отпасовал на Булецу, тот нашел слева Шахаба, иранец прострелил на Аллахяра, где соотечественник нанес удар в касание. Классная атака. 1:0. И не скажешь, что этот гол пришел по делу, но на фоне соперника, луганчане смотрелись немного интереснее. А потому и претензий особых не предъявишь.

Главный вопрос второго тайма - насколько хватит хозяевам сил? Они не очень сильно выложились до перерыва, однако с каждой минутой ощущалось, что заряд их аккумулятора приближался к нулевой отметке. Игроки "Колоса" это чувствовали, а потому немного прибавили, на время зажав луганчан на их половине. Увы, из моментов вспомнить почти нечего, кроме как эпизода в штрафной хозяев с участием Лунева. Есть вероятность, что мяч попал в руку молодого игрока, однако свисток арбитра не издал никакого звука. После этого "бело-черных" на поле мы не видели.

Заключительный отрезок матча целиком остался за уставшей "Зарей". Выход Кристиана немного взбодрил команду, позволив создать несколько интересных моментов. Каждый из них запорол Гладкий, не пробив после опасного выпада и не переиграв в ближнем бою Фесюна. Перед финальным свистком мог отличиться Булеца, но после его удара из-за пределов штрафной мяч прошел мимо дальней штанги. Это было последнее действие в 12-м туре. "Заря" победила. Очень натужно, без ярких красок и с очень короткой скамейкой запасных. Возможно в таких условиях три набранных очка стали еще более ценными.

"Колос"? Им срочно нужно что-то менять.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)

Заря - Колос 1:0

Гол: Аллахяр 38

Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Максим Лунев, Шахаб Захеди (Кристиан Даль 75), Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий, Сергей Булеца, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын, Аллахяр

Колос: Кирилл Фесюн, Матия Ром, Владимир Лысенко, Вадим Милько, Александр Черноморец, Оливейра Ренан (Денис Костышин 58), Вячеслав Чурко (Ника Ситчинава 75), Евгений Новак, Александр Павловец, Олег Ильин (Анатолий Нуриев 84), Андрей Богданов (Владислав Велетень 84)

Предупреждения: Александр Гладкий 28, Дмитрий Хомченовский 34, Шахаб Захеди 68 - Вячеслав Чурко 13, Александр Черноморец 23