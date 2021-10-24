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Йовичевич: Только со своими основными исполнителями Динамо смогло одолеть нас
Коуч днепрян подвел итоги поединка против киевлян
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал
- К сожалению, нам не удалось до конца воплотить игру, которую мы задумали. Надеялись, что в первом тайме сможем обострить ситуацию в атаке, нам удавался выход из обороны через прессинг. Мы довольно легко доходили из первой зоны в третью, но конкретики у ворот "Динамо" нам не хватило. Хотя был шанс у Ярмолюка, который мог перевернуть ход матча в другую сторону.
Первый пропущенный мяч - это чистый талант Цыганкова, который смог попасть в "девятку", облегчив задачу "Динамо". Мирча Луческу выпустил свое основное оружие в перерыве, что также улучшило игру динамовцев. Только со своими основными исполнителями киевляне смогли одолеть нас.
Хотя после первого пропущенного гола мы сбалансировали игру, пытались комбинировать и ускориться, имели несколько неплохих возможностей. Но второй пропущенный мяч в непонятной ситуации просто убил нас. Сегодня игра была до второго гола. Должны сделать выводы и играть организованнее до конца матча.
- Согласны ли вы с тем, что капитан команды Сергей Логинов провел сегодня не лучший свой матч?
- Проигрывает команда, а не один футболист. После таких поражений мы будем думать, что хуже всех, а после побед - что лучшие. Нужно проанализировать игру, сделать выводы из хороших и плохих моментов. В спокойной обстановке посмотрю завтра матч и смогу ответить на ваш вопрос.
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