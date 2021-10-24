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Йовичевич: Только со своими основными исполнителями Динамо смогло одолеть нас

Премьер-лига
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Коуч днепрян подвел итоги поединка против киевлян

Йовичевич: Только со своими основными исполнителями Динамо смогло одолеть нас

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в матче 12-го тура УПЛ.

- К сожалению, нам не удалось до конца воплотить игру, которую мы задумали. Надеялись, что в первом тайме сможем обострить ситуацию в атаке, нам удавался выход из обороны через прессинг. Мы довольно легко доходили из первой зоны в третью, но конкретики у ворот "Динамо" нам не хватило. Хотя был шанс у Ярмолюка, который мог перевернуть ход матча в другую сторону.

Первый пропущенный мяч - это чистый талант Цыганкова, который смог попасть в "девятку", облегчив задачу "Динамо". Мирча Луческу выпустил свое основное оружие в перерыве, что также улучшило игру динамовцев. Только со своими основными исполнителями киевляне смогли одолеть нас.

Хотя после первого пропущенного гола мы сбалансировали игру, пытались комбинировать и ускориться, имели несколько неплохих возможностей. Но второй пропущенный мяч в непонятной ситуации просто убил нас. Сегодня игра была до второго гола. Должны сделать выводы и играть организованнее до конца матча.

- Согласны ли вы с тем, что капитан команды Сергей Логинов провел сегодня не лучший свой матч?

- Проигрывает команда, а не один футболист. После таких поражений мы будем думать, что хуже всех, а после побед - что лучшие. Нужно проанализировать игру, сделать выводы из хороших и плохих моментов. В спокойной обстановке посмотрю завтра матч и смогу ответить на ваш вопрос.

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В статье: Игор Йовичевич Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
ФК "Динамо"

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