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Луческу: Динамо должно форсировать соперников, чтобы они играли в нужную нам игру

Премьер-лига
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Наставник киевлян высказался после победы над "Днепром-1"

Луческу: Динамо должно форсировать соперников, чтобы они играли в нужную нам игру

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал домашнюю победу над "Днепром-1" в матче 12-го тура чемпионата Украины.

- Мистер, этот матч был нелегким для "Динамо" в первом тайме. Что вы сказали свои подопечным в перерыве?

- Да, первый тайм был сложным, соперник хороший. У них было много времени на подготовку к игре с нами, а нам после "Барселоны" было сложно. Нам пришлось прибегнуть к ротации, выпустить несколько свежих игроков. В связи с большим количеством изменений, новых игроков в составе, было сложно в первом тайме, пока игроки не нашли связи. Было много несогласованности в действиях. Мы легко теряли мяч, отдавали его сопернику, и потом тяжело было отбирать, так как "Днепр-1" умело контролировал мяч.

Хочу отметить игроков, которые вышли на замену во втором тайме. Они видели, что происходило на поле до перерыва. Они вышли и очень профессионально отнеслись к ситуации на поле. Помимо того, что они добавили качества игре, у нас начали появляться моменты и забитые голы.

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- Какие слова вы сказали команде в перерыве?

- В первую очередь, что мы должны вернуться к своей игре. Мы не можем играть в игру соперников. Мы должны форсировать соперников, чтобы они играли в ту игру, в которую мы хотим. Мы начали контролировать ход встречи, не теряли мяч и не давали соперникам возможность выбегать в контратаки. Хорошо контролируя мяч, мы заставили соперника много бегать, искать мяч, прессинговать. В это время появились зоны, которыми мы воспользовались. Мы вскрывали эти зоны, и поэтому появлялись моменты для взятия ворот.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
ФК "Динамо"

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