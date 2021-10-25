Джокер де Дзерби и универсал Скрипника. Символическая сборная 12-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Позади нас остался 12-й тур УПЛ. Два гранда снова победили, пусть и на этот раз без традиционной уверенности. Точно так же тяжело смотрелась и луганская "Заря", а наиболее положительные впечатления оставил дебютант сезона - "Металлист 1925". Главная радость, на этой неделе мы смогли избежать игр с грустными нулями. Как минимум одна команда забивала всегда.

UA-Футбол не изменяет традициям и вновь предлагает вам ознакомиться с символической сборной игроков прошедших выходных. Схема с прошлой недели осталась нетронутой - 3-4-3.

Вратарь - Олег Билык, "Александрия"

Грустно, но в 12-м туре ни один из киперов не наработал железно на попадание в состав, а потому пришлось выбирать методом исключения. Мы остановились на Билыке, который в игре пятницы совершил несколько неплохих сейвов. Особняком стоит отбитый удар Юрченко в начале второго тайма. Забей тогда Владлен и все сложилось бы иначе.

Правый центральный защитник - Илья Забарный, "Динамо"

Нельзя сказать, что нападающие "Днепра-1" сильно нагрузили работой центрбеков "Динамо", но игру юного защитника Забарного мы не оставим в стороне. Он запомнился не только выигранными дуэлями у своих ворот, но и хорошими передачами вперед, которые помогали начинать атаку. Забарный продолжает играть уверенно и в этом, вероятно, его главная преимущество.

Центральный защитник - Роман Гончаренко, "Верес"

Ровенский клуб вот уже три тура подряд уходит с поля без пропущенных. В 12-м туре "Мариуполь" лишь дважды пробил в створ ворот Когута и в этом заслуга центрбеков команды. В особенности 27-летнего Гончаренко. Роман мало ошибался, прыгал под мячи, выигрывал единоборства на земле и в небе. В общем, делал все то, за что его ценит Юрий Вирт.

Левый центральный защитник - Артур Западня, "Металлист 1925"

31-летний фулбек, как и левый фланг его команды, был в огне. Несмотря на то, что прямые обязанности Артура - игра в обороне, он очень часто подключался к атакам своей команды и стал автором второго гола, который, во многом, и похоронил надежду "Ингульца" на очки.

Правый латераль - Додо, "Шахтер"

Если многие лидеры "горняков" выглядели физически уставшими, то Додо против "Ворсклы" играл в своей обычной манере. Местами поражает его физическая готовность, но он не устает и к атакам подключаться, и за свою зону в обороне отвечать. Против полтавчан у бразильца лучший процент выигранных единоборств и частые забеги на половину соперника.

Центральный полузащитник - Дмитрий Хомченовский, "Заря"

Виктор Скрипник находится в условиях кадрового кризиса, однако все равно дает результат. Его идеи поражают и притягивают. Взять хотя бы задумку поставить опытного крайка Хомченовского в опорную зону, где он играет без провалов в двух последних матчах. Против "Колоса" именно его подкат в центре поля послужил зарождению атаки, которая впоследствии привела к единственному забитому голу.

Центральный полузащитник - Дмитрий Крыськив, "Металлист 1925"

Не знаем, что думаете вы, но молодой Крыськив - MVP 12-го тура. Три из четырех голов "Металлиста 1925" на его совести, поскольку футболист молодежной сборной Украины отметился точным ударом и двумя голевыми передачами. Нет уверенности, сможет ли Дмитрий в будущем заиграть в "Шахтере", но после нынешнего сезона шанс на сборах ему дать обязаны. А дальше пусть решает тренер.

Левый латераль - Егор Картушов, "Десна"

Капитан и лидер "северян" был наиболее заметной фигурой в стартовом матче 12-го тура. Рябоконь решился сыграть по схеме в 3 центрбека и за Картушовым был весь левый фланг. Не беремся оценивать его игру в обороне, но в атаке он был шикарен. Навесы и прострелы Егора - отдельный вид искусства, и после одного из оных мяч и оказался в сетке. Картушов навесил - Безбородько забил. Этот трюк проходил еще несколько раз, но солдаты, увы, подводили своего капитана.

Правый вингер - Виктор Цыганков, "Динамо"

Многие в курсе, что Цыганков никак не может показать высокий уровень в играх еврокубков, однако в УПЛ он продолжает тащить "Динамо". Матч против "Днепра-1" был для коллектива Луческу далеко не самым простым, однако первый гол все изменил. И этот гол на счету Цыганкова. Вингер легко прошел Нелсона, сместился под левую и лупанул в девятку. Шикарно. Победно.

Центральный нападающий - Михаил Шестаков, "Верес"

Еще один опытный солдат Вирта. Форвард вышел на 46-й минуте, заменив неубедительного Сергийчука, и сделал результат для ровенского клуба. Сначала он проявил себя как хищник в штрафной, выиграв позицию и добив мяч после удара товарища. После этого Шестаков забил головой, оформив свой первый дубль в сезоне. Свой первый дубль в рамках УПЛ.

Левый вингер - Манор Соломон, "Шахтер"

Как и главный антагонист, "горняки" провели далеко не лучший первый тайм в рамках 12-го тура, однако смогли добыть результат после перерыва. Де Дзерби в этом помогла скамейка запасных и грамотные замены в перерыве. Ключевым стало появление именно Манора Соломона, который принял участие в двух голах вице-чемпиона. Вначале после его прострела/удара Тете добил мяч в пустой угол ворот, а после уже сам израильтянин бильярдным выстрелом установил окончательный счет. Настоящий джокер своего алленаторе.

Тренер - Валерий Кривенцов, "Металлист 1925"

Продолжаем хвалить 48-летнего коуча харьковской команды. В 12-м туре его подопечные одолели "Ингулец", добыв свою первую разгромную победу в элите украинского футбола. Нельзя сказать, что до счета 2:0 в пользу "1925", "сине-желтые" смотрелись идеально, но мы видели на поле команду, которая пытается играть в свой футбол. Футбол с акцентом на владение и доминирование. А это, учитывая подбор игроков, дорогого стоит.