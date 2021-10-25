  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Миколенко: Мистер провел три замены, которые помогли нам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко: Мистер провел три замены, которые помогли нам

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне добыли уверенную победу над "Днепром-1"

Миколенко: Мистер провел три замены, которые помогли нам

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился впечатлениями от матча против "Днепра-1" (2:0) в 12-м туре УПЛ.

- Виталий, что сказал Мирча Луческу в перерыве, после чего команду как будто подменили?

- Мистер сказал нам делать поменьше длинных передач, больше контролировать мяч. Также он провел три замены, которые помогли нам. Во втором тайме все очень хорошо получилось.

- Не говорили Вите Цыганкову, что его гол – это Ярмоленко-стайл?

- Не говорили, но как раз перед выходом на второй тайм Жора посоветовал почаще бить по воротам, на что Витя сказал, что нет моментов для ударов. И вот у него появился момент, и он пробил.

- Денис Гармаш забил уже 6 голов в 11 матчах…

- Бомбардир должен быть один.

- Это новый лидер команды?

- По голам у нас лидеры – Витя, Буя, Кум. Пусть и дальше забивают.

- Что вы говорите Денису, когда подбегаете поздравить с очередным голом?

- То же, что и всем, поздравляем с голом.

- Вы сегодня оправдались перед болельщиками за неудачный матч в Барселоне?

- Это разные турниры, поэтому нельзя так сказать, что оправдались. Лига чемпионов – это отдельный турнир, но в чемпионате мы должны добывать победу в каждом матче.

- Дениса Гармаша еще не поздравляли в связи с его возможным вызовом в сборную?

- Пока не поздравляли, так как еще не было официального вызова. Конечно, он готов к вызову.

- Во время замены ты держался за спину. Как себя чувствуешь?

- Нормально. У меня еще с прошлой игры травма, немного воспалилось.

- "Днепр-1" славится своей неуступчивостью с первой и до последней минуты. Ощутили это сегодня?

- Конечно. Команда очень серьезная, она ставит перед собой высокие цели. Думаю, в первом тайме все увидели, что было очень сложно вскрывать оборону. Но для нас было главным самим сыграть надежно в защите, - сказал Миколенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zafo36
25.10.2021 в 09:16
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
Рівнянин (Рівне)
25.10.2021 в 08:31
Замінили статистів,Андрієвського і Шепелєва,і відразу пішла гра.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...