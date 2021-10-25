Хавбек Днепра-1: Трагедии из поражения от Динамо никто не делает

Полузащитник "Днепра-1" Даниил Игнатенко прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (0:2) в матче 12-го тура УПЛ. Также он рассказал о задачах команды на сезон.

- В первом тайме мы действовали хорошо, контролировали игру. Даже в противостоянии с таким соперником мы совершенно его не боялись и отобрали у него мяч. Было два хороших момента — у Ярмолюка, и когда мяч немного не дошел до Довбика. Особенно отмечу момент у Егора, ведь если бы он попал в ворота то процентов на 80 это был бы гол. Ну а быстрый гол во втором тайме сломал нам игру, хотя и после пропущенного мяча мы собрались и играли хорошо, и только второй гол уже, думаю, закрыл сегодняшний матч.

- Этот быстро пропущенный гол в начале второго тайма - это индивидуальное мастерство Цыганкова, или на игру повлияли замены хозяев в перерыве?

- Замены, конечно, помогли сопернику, ведь вышли в середину поля Сидорчук и Шапаренко, которые добавили сопернику в движении и в контроле мяча. Ну а по голу Цыганкова… У него хорошая левая нога, и, возможно, Нельсон пока этого еще не знает, ведь там все же надо было гнать соперника в правую сторону, чтобы ему оставалось только простреливать. Но в целом Цыганков прекрасно исполнил свой удар — он молодец.

- Ты провел два тайма против различных двух формаций "Динамо" в центре поля. Сильная разница ощущалась?

- Да, в первом тайме гораздо легче было играть. После перерыва соперник стал больше давить и нагнетать, ведь киевлянам нельзя терять очки. Ничего страшного, для нас главное не терять свои очки с конкурентами и командами, ниже нас в турнирной таблице. У Динамо свои задачи, у нас — свои, и из этого поражения никто трагедии не делает. Главное не опускать голову и работать дальше, и я убежден, что нам все удастся.

- Если брать во внимание длительный отрезок, то можно говорить о том, что постепенно днепряне все же приближаются к уровню лидеров чемпионата Украины?

- Постепенно так и есть. Мы сейчас стремимся попасть в еврокубки. Выполним эту задачу, и тогда будем ставить перед собой более серьезные цели", - сказал Игнатенко.