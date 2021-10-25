Кендзера: Гармаш – это наш джокер, когда он выходит, постоянно забивает

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера поделился мыслями после победы над "Днепром-1" (2:0) в матче 12-го тура УПЛ.

- Тяжелая была игра. "Днепр-1" хорошо играл, пытался идти в атаку, но мы в обороне тоже сыграли хорошо. Первый тайм для нас был сложнее, чем второй. Мы старались контролировать игру, и это нам удалось. Забили гол во втором тайме и создавали все больше и больше моментов. Мы очень довольны, что забили два гола и при этом не пропустили.

- "Днепр-1" считается неуступчивой командой, которая всегда борется до конца. Сегодня тоже так было?

- Да, сегодня на поле было видно, что это хорошая команда, которая борется до конца, не уступает. Мы тоже так сегодня играли, не уступали им в борьбе. Думаю, что вся команда сегодня хорошо сыграла.

- После первого тайма, в котором не удалось забить, было волнение за результат?

- Конечно, всегда хочется побыстрее забить гол, открыть счет. Но в футболе такое бывает, что в первом тайме не забиваешь, но есть второй тайм, в котором можно прибавить и исправить ситуацию.

- Какие коррективы сделал в перерыве Луческу, после чего во втором тайме "Динамо" добыло победу?

- Мистер много подсказывает, но сложно выделить один момент, который помог. Мистер все время нам подсказывает и помогает, а мы учимся.

- Кто тебе доставил больше всего проблем из игроков группы атаки "Днепра-1"?

- Мы не позволили соперникам создавать опасные моменты у наших ворот. Думаю, вся наша четверка защитников хорошо сыграла сегодня.

- Цыганков и Гармаш сегодня проявили свои лучшие качества?

- Конечно. У Вити получается делать это на тренировках, и в играх. А Гармаш – это наш джокер, когда он выходит, постоянно забивает. У него сейчас, можно сказать, вторая молодость. Мы все рады за него, - сказав Кендзера.