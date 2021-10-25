Скрипник - о победе над Колосом: После еврокубков надо правильно войти в игру

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал минимальную победу своей команды над "Колосом" (1:0) в матче 12-го тура УПЛ.

"Когда играешь интенсивные игры в еврокубках, там мы отбивались, тут надо созидать. Надо правильно войти в игру, ничего не рвать, спокойно играть по счету. А то, что разбежимся в конце, оно было видно, ведь у нас были моменты, которыми мы могли закрыть игру.

Хомченовский в роли опорника? Когда команда играет на ноль, тогда претензий нет. Есть погрешности, но есть и хорошие качества. Мы рады, что он у нас безболезненно переключился на эту позицию. Дальше будем ждать, у нас Егор Назарина и еще несколько человек, которые могут сыграть на этой позиции.

Играем в четверг во Львове, потом в воскресенье играем в Харькове, а затем приезжает "ЦСКА". Играем от игры к игре, будем надеяться, что пополнятся ребята, которые болеют или у них травмы. Каждая игра, хочется иметь результат. Сегодня мы его добились, чему рады", - сказал Скрипник.