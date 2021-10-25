Селезнев провел 250-й матч в чемпионатах Украины

"Рух" сыграл вничью с "Минаем" (2:2) в матче 12-го тура УПЛ.

Эта встреча стала юбилейной для нападающего закарпатцев Евгения Селезнева. Он провел 250-й в матч в чемпионатах Украины.

36-летний украинец отыграл 139 поединков за "Днепр", 55 - за "Шахтер", 36 - за киевский "Арсенал", по 10 - за "Колос" и "Минай". Селезнев шел к этой отметки 14 лет 234 дня. Его дебют состоялся 4 марта 2007 года в матче "Черноморец" - "Арсенал" Киев (2:0).

За 13 сезонов Селезнев забил 116 голов.