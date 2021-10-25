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Селезнев провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

На счету нападающего 116 голов в УПЛ

Селезнев провел 250-й матч в чемпионатах Украины

фото - ФК Минай

Новина українською

"Рух" сыграл вничью с "Минаем" (2:2) в матче 12-го тура УПЛ.

Эта встреча стала юбилейной для нападающего закарпатцев Евгения Селезнева. Он провел 250-й в матч в чемпионатах Украины.

36-летний украинец отыграл 139 поединков за "Днепр", 55 - за "Шахтер", 36 - за киевский "Арсенал", по 10 - за "Колос" и "Минай". Селезнев шел к этой отметки 14 лет 234 дня. Его дебют состоялся 4 марта 2007 года в матче "Черноморец" - "Арсенал" Киев (2:0).

За 13 сезонов Селезнев забил 116 голов.

Читайте такжеВИДЕО, как Селезнев оформил первое результативное действие за Минай
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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
25.10.2021 в 11:19
на каляске можно долго его вывозить на поле и с таким уровнем чемпионата как у нас это будет нормально
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Архат (Киев)
25.10.2021 в 10:35
Оно и 300 проведет, если найдется команда готовая содержать кормильца ради рекорда в ЧУ.
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