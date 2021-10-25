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Забарный: Каждый кто выходит у нас на замену, только добавляет
Защитник "бело-синих" - о победе над "Днепром-1"
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Илья Забарный в эфире Профутбол Digital прокомментировал победу над "Днепром-1" (2:0) в поединке 12-го тура УПЛ.
- Это была тяжелая игра, хотя мы прекрасно понимали, какой она будет. Непростой соперник. Хорошо, что во втором тайме забили два мяча.
- Что изменилось после перерыва?
- Возможно, соперник устал. К тому же, мы провели замены, ребята, которые вышли, добавили. Это командная игра, каждый кто выходит у нас на замену, только добавляет. Это положительная черта нашей команды.
- Как вам играется с Кендзерой в центре защиты?
- Томаш – надежный, хороший центральный защитник. Мне комфортно играть с ним в паре, думаю, ему тоже.
- В чем была претензия к вам со стороны Бущана?
- Да это обычный игровой момент, что-то не получилось. Эмоции в футболе – это нормально, - сказал Забарный.
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