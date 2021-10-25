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Определился лучший тренер 12-го тура УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Его подопечные не проигрывают четыре матча подряд

Определился лучший тренер 12-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 12-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник харьковского "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов.

Его подопечные разгромили петровский "Ингулец" (4:0), одержав четвертую победу подряд.

Коуч получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, после 12-ти сыгранных матчей харьковчане занимают 7-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 19 зачетных пунктов.

Читайте такжеКривенцов: Металлист 1925 - он всегда борется, толкается, бьется

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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