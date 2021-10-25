Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опередил Цыганкова. Стал известен лучший игрок 12-го тура УПЛ
Представитель харьковского "Металлиста 1925"
Фото: УПЛ
Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив был признан лучшим игроком по итогам 12-го тура УПЛ сезона 2021/22.
21-летний футболист отметился голом и помог своей команде установить разгромный счет в матче против "Ингульца" (4:0).
По итогам голосования Крыськив опередил полузащитников "Динамо" Виктора Цыганкова и Михаила Шестакова из "Вереса".
В нынешнем сезоне Дмитрий провел 11 матчей за "Металлист 1925", в которых забил два гола и выполнил две результативные передачи.
Ранее УПЛ назвала лучшего тренера 12-го тура.
Популярное сейчас
- Денисов: Малиновский вернется в сборную на матч против Боснии
- Джокер де Дзерби и универсал Скрипника. Символическая сборная 12-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Реал бьет Барсу, унижение МЮ, шедевр Цыганкова. Главные новости за 24 октября
- Пятеро футболистов Шахтера не сыграют с Ворсклой. Среди них трое украинцев
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО