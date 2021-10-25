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Опередил Цыганкова. Стал известен лучший игрок 12-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Представитель харьковского "Металлиста 1925"

Опередил Цыганкова. Стал известен лучший игрок 12-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив был признан лучшим игроком по итогам 12-го тура УПЛ сезона 2021/22.

21-летний футболист отметился голом и помог своей команде установить разгромный счет в матче против "Ингульца" (4:0).

По итогам голосования Крыськив опередил полузащитников "Динамо" Виктора Цыганкова и Михаила Шестакова из "Вереса".

В нынешнем сезоне Дмитрий провел 11 матчей за "Металлист 1925", в которых забил два гола и выполнил две результативные передачи.

Ранее УПЛ назвала лучшего тренера 12-го тура.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Крыськив
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
25.10.2021 в 13:03
А мне не верится!! Как это так?Это очень даже не возможно!
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