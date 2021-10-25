Тренер Колоса: Хотели дать бой Заре, считаю, что мы это сделали

Главный тренер "Колоса" Сергей Кузнецов прокомментировал поражение от луганской "Зари" (0:1) в матче 12-го тура УПЛ.

- Думаю, что у нас сегодня была достойная игра. Хотели дать бой "Заре", считаю, что мы это сделали. Не впервые наступаем на одни и те же грабли: получаем быстрые и эффективные атаки в площадь наших ворот, которые завершаются результативно.

- Чего не хватило команде, чтобы вырвать хотя бы одно очко: мастерства или, возможно, удачи?

- Думаю, нам сегодня не хватило умения правильно завершать созданные моменты в штрафной площадке. У "Колоса" было много однообразных эпизодов, но они ничем не завершались. Исполнительское мастерство соперника было выше, так как у них были похожие моменты, и они смогли их реализовать", — приводит слова Кузнецова официальный сайт "Зари".