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Милевский: Когда уходишь из футбола - это немножко другие моменты

Премьер-лига
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Форвард не сдержал слезы во время прощания с болельщиками

Милевский: Когда уходишь из футбола - это немножко другие моменты

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский попрощался с болельщиками в перерыве матча киевлян против "Днепра-1" на НСК "Олимпийский". Напомним, в сентябре Артем объявил о завершении игровой карьеры.

"Слез уже было немерено. Любимый стадион. Когда уходишь из футбола - это немножко другие моменты. Всем спасибо", - поделился эмоциями Милевский.

Отметим, 36-летний экс-нападающий сделал круг почета под известную болельщикам "Динамо" песню "Виват, король!" и пожал руки многим фанатам на трибунах.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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