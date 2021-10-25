Милевский: Когда уходишь из футбола - это немножко другие моменты

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский попрощался с болельщиками в перерыве матча киевлян против "Днепра-1" на НСК "Олимпийский". Напомним, в сентябре Артем объявил о завершении игровой карьеры.

"Слез уже было немерено. Любимый стадион. Когда уходишь из футбола - это немножко другие моменты. Всем спасибо", - поделился эмоциями Милевский.

Отметим, 36-летний экс-нападающий сделал круг почета под известную болельщикам "Динамо" песню "Виват, король!" и пожал руки многим фанатам на трибунах.