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Милевский: Когда уходишь из футбола - это немножко другие моменты
Форвард не сдержал слезы во время прощания с болельщиками
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский попрощался с болельщиками в перерыве матча киевлян против "Днепра-1" на НСК "Олимпийский". Напомним, в сентябре Артем объявил о завершении игровой карьеры.
"Слез уже было немерено. Любимый стадион. Когда уходишь из футбола - это немножко другие моменты. Всем спасибо", - поделился эмоциями Милевский.
Отметим, 36-летний экс-нападающий сделал круг почета под известную болельщикам "Динамо" песню "Виват, король!" и пожал руки многим фанатам на трибунах.
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