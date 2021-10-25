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Головко: У меня нет динамовского сердца. Есть уважение к клубу, а у клуба - ко мне

Премьер-лига
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Бывший игрок критически относится к подобному понятию

Головко: У меня нет динамовского сердца. Есть уважение к клубу, а у клуба - ко мне

Скриншот: Вацко Live

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" Александр Головко высказался о тренере "бело-синих" Мирче Луческу и рассказал о своем отношении к динамовским сердцам.

– Луческу – это хорошо для "Динамо" или нет? Это правильный ход Суркиса?

– Конечно.

– Это вы как динамовское сердце говорите?

– У меня нет динамовского сердца. У меня есть уважение к клубу, а у клуба есть уважение ко мне. Динамовское сердце – это очень классный бренд.

– Вы сплевываете, когда пренебрежительно говорят "динамовское сердце"?

– Мне очень не нравится, когда говорят плохо о динамовском сердце, как об оскорблении. Динамовское сердце подразумевает под собой, что общественное выше личного. То есть все ради команды.

А люди, которые начинают называть одну, вторую, третью фамилии, мол, они с динамовским сердцем, то это такая тема, что я свои интересы ставлю на второе место после интересов команды. Это мое представление.

Когда говорят "Вот, еще один динамовец. С сердцем там каким-то", я говорю, что не надо так. Это как флаг, символ. Я хорошо отношусь ко всем динамовцам, через которых проходил, потому что они дали мне путевку в жизнь. Это клуб, который сделал меня мной и дал возможности, – сказал Головко.

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В статье: Мирча Луческу Александр Головко Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live

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